一代男神貼地現身街坊茶檔與粉絲拼桌勁親民　爆驚人凍齡食療補身

現年71歲的鍾鎮濤（阿B）年輕時憑住高大帥氣靚仔的外表，風靡萬千少女，是80年代的男神。鍾鎮濤一直被讚凍齡有術，皮膚緊緻，身上亦未見多餘贅肉，無論樣貌和身形都keep得好好。不少網民都詢問B哥哥保養心得，他曾在抖音上載新片以「我的生日大餐，70歲應該補一補。」為題，片中影住一個圓筒形水缸，原來內裏有一條巨型的野生牛鞭，鍾鎮濤看似相當興奮，笑言：「野生氂牛鞭，588元一斤，以形補形！吃一斤長一斤！」

B哥哥鍾鎮濤近距離觀賞「野生氂牛鞭」。（鍾鎮濤抖音）

鍾鎮濤好凍齡！（ig截圖）

鍾鎮濤依舊帥氣十足。（葉志明攝）

昨日有不止一位網民於社交網分享了在街坊茶檔偶遇鍾鎮濤的合照，其中一名網民寫道：「🇭🇰香港下午茶偶遇鐘鎮濤 勝香園偶遇明星 本人好nice..很健談，知道我們是遊客 在勝香園招牌下拍照 這頓飯值了，老板娘說服務費+10%哈哈哈哈」，博主曬出的兩張合照都是鍾鎮濤親自揸機selfie。

另一名在同一茶檔偶遇鍾鎮濤的網民就留言表示：「坐落望多兩下好似鐘鎮濤先生 那些阿姨一直叫B哥B哥就實錘了 e人求合照B哥很爽快答應了還很健談 神仙運氣了」，相中可見博主與鍾鎮濤拼桌了，鍾鎮濤身為明星與普通市民用枱用餐，盡顯貼地親民一面。

鍾鎮濤與粉絲拼桌用餐。(小紅書)

鍾鎮濤親自揸機跟粉絲selfie。(小紅書)