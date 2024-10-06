61歲「老戲骨」白髮巨腩頹look驚現太子　獲97年金馬影帝名震江湖

61歲「老戲骨」日前（5/10）在太子一帶拍戲被「野生捕獲」，不過這位網民一時之間就記不得他是誰，所以就拍下幾秒片段並放在Threads問廣大的網民，並寫道：「有冇人知邊個，我記得佢係演技幾好嘅老戲骨嚟。因為我有睇過佢嘅戲，不過我唔係好記得佢叫咩名」。

有網民「野生捕獲」謝君豪。（Threads@violeta_tsz）

有網友很快的回覆，其實這位挺着巨腩，滿頭白髮，穿着中佬裝的「老戲骨」就謝君豪。其他網民更留言說：「乜你冇睇毒舌大狀咩？佢係南海十三郎呀！」也有網民留言：「正牌黐線佬喎，咁都唔識？ 」

網民稱呼謝君豪是「老戲骨」，原來佢已經61歲。（Threads@violeta_tsz）

唔知拍緊咩戲呢？（Threads@violeta_tsz）

今年已經61歲的謝君豪早年專注於舞台劇發展，因1993年於《南海十三郎》中飾演1930年代粵劇劇作家江譽鏐而成名，所以他亦會直接被稱為「南海十三郎」。同期該劇的電影版更令他獲得1997年台灣第34屆金馬獎「最佳男主角」獎項，更證明了他地位之重要。近年，他亦出演過不少電影，例如在《明日戰記》中飾演陳蒼松博士，在《毒舌大狀》中飾演金遠山，還有《掃毒3人在天涯》、《飯氣攻心2》和《焚城》等等。

而網民拍到的，是君豪哥身兼主演及監製的Viu TV電視劇，會有呂爵安演出，而向來身形fit爆的他，相信「巨腩」是戲中造型。

謝君豪因1993年於《南海十三郎》中飾演1930年代粵劇劇作家江譽鏐而成名，所以他亦會直接被稱為「南海十三郎」。（劇照）

謝君豪因1993年於《南海十三郎》中飾演1930年代粵劇劇作家江譽鏐而成名，所以他亦會直接被稱為「南海十三郎」。（截圖）

當年馬國明只是小配角，海報企在右邊最側位置。（《下一站彩虹》劇照）

謝君豪在2004年拍過TVB劇集，與胡杏兒合演。（《下一站彩虹》劇照）

金遠山一角在上畫時，已經獲大家讚好。（《毒舌大狀》劇照）

毒舌大狀｜謝君豪奪最佳男配角 喜見馬國明頒獎︰好耐之前合作過

澳門舉行《第四屆新時代國際電影節金揚花獎頒獎盛典》，謝君豪憑電影《毒舌大狀》飾演資深大律師金遠山一角，獲得「新時代最佳男配角獎」，並由新婚的馬國明頒獎，原來二人早在20年前有合作過劇集。豪哥就指2023年收穫滿滿，這晚獲得最佳男配角獎，令今年有個圓滿句號。

謝君豪憑《毒舌大狀》金遠山一角奪得最佳男配角。（大會提供）