翁嘉穗與鄭秀文分享對生死睇法　罕提悲慘身世媽媽患抑鬱症輕生

前港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）與海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正結婚25年，一直非常恩愛，但近日活躍於「小紅書」的鄔友正頻頻高調大爆秘聞，一度因激嬲老婆宣布封筆，但日前他又發文指翁嘉穗是「老虎乸」，更大膽稱老婆「好貪錢」，事件傳開後，鄔友正疑似激嬲老婆，再度發文認錯：「太太受傷害了，我錯了！曾經擁有，夠了！」而翁嘉穗似乎未有理會，日前她就相約好友鄭秀文（Sammi）聚會，更激罕重提媽媽患抑鬱症輕生。

今年年初大搞奢華派對慶祝結婚25周年。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗為老公開Party慶祝70大壽。（IG@kashuivirginia）

一向恩愛。（IG@kashuivirginia）

鄔友正公開話老婆翁嘉穗貪錢，回家變「老虎乸」。（小紅書截圖）

兩公婆一起出席聚會。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗日前相約鄭秀文聚會，並為對方慶生，她透露兩人相識已久：「我們不常見面，但是好朋友。我們在查經班認識，所以會稱對方為姊妹！」兩人一起傾偈，亦有談及對生死的看法，她更罕提悲慘身世，原來媽媽在她9歲那年輕生：「我的媽媽在我很小的時候就離世，當時她患上了抑鬱症，最後因為這個病而結束了自己生命！當時的她只有30多歲，很年輕！而我只有九歲，因為她病了一段時間，所以她出事我不是太大反應，當然有傷心、恐懼及嬲！但是這件事給了我最大的課堂，就是我會希望及盡力經歷生老病死整個過程，希望自己可以活到滿面皺紋，滿頭白髮才離開世界，甜的酸的苦的辣的都要經歷！我不會選擇只要甜的，各樣滋味我亦會擁抱他，戰鬥到最後一刻！人生沒有完美，那麼就擁抱不完美！」

翁嘉穗日前相約鄭秀文聚會，並為對方慶生。（IG@kashuivirginia）

兩人相識已久。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗出發去旅行。（IG@kashuivirginia）

無損心情！（IG@kashuivirginia）

其實翁嘉穗曾在接受訪問時談及在小學3年級經歷失去摯親之痛，她憶述當年媽媽患上抑鬱症，有一晚更將菜刀藏在身後，打算向她行兇後再跳樓，幸好婆婆察覺有異，及時阻止，但可惜媽媽最後跳樓身亡。不過翁嘉穗堅強地走出童年陰影，並完成媽媽的心願，出人頭地，1997年參選港姐一舉奪得冠軍，當選兩年後就閃嫁比她年長20年的鄔友正，婚後育有兩子，她亦淡出幕前，安心做幸福少奶奶！

婚後育有兩子。（IG@kashuivirginia）

幸福！（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗自嫁入豪門後養尊處優。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗高貴亮相港姐2024決賽。（IG@kashuivirginia）

翁嘉穗在1997年參選港姐一舉奪得冠軍！（IG@kashuivirginia）

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