鬼故｜網民經歷《那夜凌晨》真人版　司機叫女人上車畀錢就出事？

《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》故事講述某天晚上和朋友「唱K」過後，主角於凌晨時分乘坐由九龍旺角前往新界大埔的紅色公共小巴（紅van），紅van經過獅子山隧道後的所有汽車及人均消失，只剩下小巴本身及車廂內的17人......

《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》。（劇照）

無論是電影和現實中，香港人對紅Van這個交通工具可算是再熟悉不過，尤其是旺角開往大埔、屯門等，途經高速公道的路線，更被上至70後下至00後一代稱為「亡命紅Van」。早前有網民phone-in打上YouTube頻道「深夜訪嚇」，分享了有關紅Van的靈異經歷，雖不至於驚嚇，但聽完卻會令人背脊「標冷汗」，皆因你我他，但凡是會坐紅Van的人都有機會遇上。

凌晨坐交通工具特別易發生靈異事。（《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照）

這位叫做Woman的網民表示，故事發生在20多年前，1998年7月1日的一個晚上。當晚他和朋友，以及朋友的哥哥和他太太，總共一行4人，在佐敦唱K。由於當天是紅假的關係，所以他們就消遣至凌晨一點。這位網民解釋，因為一點過後就是凌晨時段，收費較貴，所以就較早離去。

其後，他們得悉有朋友在黃金海岸開party，所以一行4人又坐了開往屯門的紅Van。他說：「上車嘅時候有剩係得我哋4個人，我同朋友住司機後面第三排，而朋友阿哥同佢老婆就坐後面第四排，之後旺角又再上多一個男人，佢好快就落咗車，跟住架車一路行直上青山公路，但係架車都係得我哋幾個，之後去到村仔又上多兩個男人。」

他續說：「你知道小巴係上車畀錢㗎嘛，嗰男人上車行到最尾單丁位之後，個司機隻手就擺喺自己個位欄杆度，喺個倒後鏡嗰度望，喺度講：『第二排個小姐你未畀錢喎！』」

《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》劇照

突然之間，整架小巴都只有寂靜，每個人都不出聲，可能大家都在想「何來有『人』坐第二排？」這時候，小巴司機就在路旁停下了車，熄了引擎，下車點了一根煙。「完事」之後，司機就說：「我畀返錢你哋啦，架車唔開啦。」

網民表示，當時已經是凌晨2點，又因為「方圓百里」都沒有交通點，所以他們就提議：「當時我哋叫司機慢慢開啦，我哋陪佢，之後佢先慢慢揸。當時司機驚到連手機都熄埋。」車程上，整車都默不作聲，怕嚇到他而發生意外。其後，小巴差不多終駛到黃金海岸時，其中一個男人更馬上跑到對面馬路，截了一架的士回頭走了。

有網民坐紅Van經歷靈異事件。（資料圖片／黃寶瑩攝）

紅Van司機「飛站」或不斷「爬頭」、「搶位」，開車較為急躁，「自己揸過就會知點解佢哋會咁做，都係爭取時間休息，或者生意。」 （由受訪者提供）

幾經辛苦，小巴終於駛到黃金海岸，車程竟然比原先多出了半小時，可見司機揸得有多慢。到達後，眾人包括司機都馬上「跳」下車，網民說：「落車之後，我哋企喺度等個朋友，突然阿嫂就猛咁推我哋，話：『入去個更亭等啦！入去個更亭等啦！』」這時候，節目主持就問：「咩事？」網民回答：「入到去之後，阿嫂話：『其實條村嗰兩個男人上車時，我已經見到『佢』飄上車，之後唔見，但係頭先落車我見到『佢』企喺對面馬路燈位。」網民也表示，其後阿嫂足足病了三個月。