蒙嘉慧恨與得意小花合作答應復出　對ViuTV唯一要求：搵到佢就拍

前TVB花旦蒙嘉慧（Yoyo）自從2013年與鄭伊健在東京低調結婚後，便逐漸淡出幕前，只拍過一兩次邵氏及港台節目。2020年，夫妻檔移居日本福岡生活，鄭伊健仍繼續到各地工作，而Yoyo則跟友人在福岡開設地產公司，業務包括樓盤賣買、物業管理及移民及升學諮詢服務。不過，ViuTV下周二將舉行節目巡禮上，而嘉賓名單竟有蒙嘉慧的名字，有指是ViuTV邀請到她出山拍攝關於日本的節目，令人相當意外！

蒙嘉慧與鄭伊健過住低調悠閒的生活，目前在日本福岡定居。（資料圖片）

蒙嘉慧婚後淡出幕前，只拍過一兩次邵氏及港台節目。（港台《運輸背後》劇照）

蒙嘉慧竟現身ViuTV節目巡禮嘉賓名單，原來她早前幫ViuTV拍節目。（fb@蒙嘉慧 Yoyo Mung）

鄭伊健蒙嘉慧兩夫婦常在日本被網民捕獲。（小紅書）

蒙嘉慧淡出幕前後生活低調，甚少公開露面，不過她7月就被發現去英國倫敦支持老公，有網民曬出合照，見蒙嘉慧素顏出鏡仍大方展露笑容，非常親民！（小紅書）

有傳媒就向Yoyo查詢復出一事，她說節目是4月時拍攝，自己答應久休復出，原來因為拍檔陳海寧！現年30歲的陳海寧因酷似ERROR成員何啟華（阿Dee）而被稱為Dee姐，她在《辣伙頭》、《ERROR自肥企画》表現亮眼，個性得意討好、不造作，頗有觀眾緣。

陳海寧（右）因與何啟華阿Dee似樣，而被大家稱作「Dee姐」。（ViuTV）

Dee姐在《辣伙頭》、《ERROR自肥企画》表現亮眼，個性得意討好、不造作，頗有觀眾緣。（IG@isabellaaaaa）

Dee姐獲蒙嘉慧點名想與她合作。（IG@isabellaaaaa）

Dee姐個性自然可愛。（IG@isabellaaaaa）

Yoyo與Dee姐看似「大纜扯唔埋」，為何點名找對方合作呢？原來因為伊健曾在電影《深宵閃避球》與Dee姐合作，當時Dee姐飾演問題少女，戲份頗重，Yoyo都留意到她的表現，見過她就很喜歡，讚她得意、可愛，跟她相處感覺整個人都後生了，她向傳媒表示，ViuTV找自己拍節目時，其實她沒什麼特別要求，唯一只是希望找到Dee姐一齊拍，於是最後就跟保錡、Dee姐拍了這個有關「香港人在日本生活」的節目，拍攝時間約3星期，Yoyo又很很感謝一班後生接受自己。

Dee姐（下排右二）曾在《深宵閃避球》與鄭伊健合作，蒙嘉慧見過她就很喜歡，認為她很可愛。（資料圖片）

Dee姐在《深宵閃避球》飾演誤入歧途的邊青林莉。（劇照）

Dee姐被波省中流鼻血一幕，都頗為深刻。（《深宵閃避球》預告）