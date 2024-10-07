Jumbo曾淑雅11個月大囝囝暴風式成長　同媽媽一樣擁超長腿

Jumbo曾淑雅早年以模特兒身分出道，在娛樂圈打滾數年後於2021年加入TVB成為藝人。其後曾擔任《3日2夜》、《港產旅行團》等節目及出演劇集《香港愛情故事》、《陀槍師姐2021》、《法證先鋒V》，亦頗有名氣。

曾淑雅昨日在社交網站分享行山經歷，她由大圍出發，經紅梅谷及九龍坳上獅子山，最後往竹園落山。（Instagram）

JUMBO曾淑雅生完bb火速修身。（IG：jumbotsang）

JUMBO曾淑雅囝囝KOBE髮量驚人。（IG：jumbotsang）

JUMBO曾淑雅囝囝KOBE超多頭髮﹗（IGjumbotsang）

上年Jumbo曾淑雅突然宣布與圈外男友結婚，婚後未夠4個月即誕下囝囝。如今他的囝囝Kobe已經11個月，遺傳了曾淑雅的優良基因，Kobe細細個已經有一雙長腿而頭髮濃密，相當之可愛得意。

Jumbo曾淑雅也在IG上分享囝囝Kobe的近照，寫道：「我家小Kobe已經由手抱的爆炸頭小寶寶，變成11個月大的小鮮肉肉啦！真係肉感滿滿夠晒大隻！好在我已經練好左d臂力。前排仲熱帶左阿仔去第一次嘅沙灘，呢個好奇寶寶唔怕沙唔怕海水，真係好期待之後識行識走嘅你，到時又可以一齊游山玩水啦」

曾淑雅11個月大兒子暴風式成長，而且生得好靚仔。（IG@jumbotsang）

曾淑雅11個月大兒子暴風式成長，而且生得好靚仔。（IG@jumbotsang）

曾淑雅11個月大兒子暴風式成長，而且生得好靚仔。（IG@jumbotsang）

曾淑雅11個月大兒子暴風式成長，而且生得好靚仔。（IG@jumbotsang）

曾淑雅11個月大兒子暴風式成長，而且生得好靚仔。（IG@jumbotsang）

曾淑雅11個月大兒子暴風式成長，而且生得好靚仔。（IG@jumbotsang）

曾淑雅11個月大兒子暴風式成長，而且生得好靚仔。（IG@jumbotsang）