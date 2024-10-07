《黑色月光》隱藏高質落選港姐勁屈機　睇得又打得劇未出已吸Like

講起2023年香港小姐，大家第一時間諗到的會是「最強Body」郭珮文、「東張女神」鄧凱文，還是最近愈來愈靚的冠軍莊子璇？其實當時還有一位相當高質的落選港姐，被網民形容是「滄海遺珠」、「正過冠軍！」在稍後的台慶劇《黑色月光》中，大家將會看到她的身影，劇中她飾演楊茜堯（前名：楊怡）PR公司的職員，雖然戲份不多，但相信會吸引不少觀眾留意，而這位隱藏高質落選港姐就是黃泳嘉（Jessica）。

黃泳嘉當年被視為冠軍大熱，可惜最終於10強止步。（視覺中國）

黃泳嘉吹「牧童笛」帶給不少人歡樂。（視頻截圖）

黃泳嘉身材均稱，應有則有。

黃泳嘉落選後簽約無綫。（IG@mjd0ubleu）

大家對黃泳嘉這個名字可能還是比較陌生，但提到當年在港姐才藝表演中表演用牧童笛吹奏電影《鐵達尼號Titanic》主題曲《My Heart Will Go On》的那位佳麗，可能會勾起大家的開心回憶，雖然黃泳嘉吹牧童笛的水平被嘲連小學雞都不如，但她勇氣可嘉，獲得觀眾和網民喜愛，吸引近100萬Views。另外，黃泳嘉也曾在社交網自我介紹中因自稱「Single Mom」而引起誤會，其後她解釋是「Mom friend」的意思，即是經常照顧別人的朋友。

黃泳嘉條件非常高質。（IG@mjd0ubleu）

與同屆兩大咪神郭珮文和鄧凱文。（IG@mjd0ubleu）

樣子甜美。（IG@mjd0ubleu）

動靜皆宜。（IG@mjd0ubleu）

索！（IG@mjd0ubleu）

現年23歲的黃泳嘉條件也非常不俗，樣子甜美兼擁169cm高挑身材，三圍33, 23, 34½，而且應有則有，加上一對大長腿，相當煞食。現時正就讀無綫藝員訓練班的她，近日在社交平台分享上課的點滴，希望籍此讓大家多認識她，她寫道：「我很高興認識這麼多新朋友。希望大家繼續關注我的進步，我會努力表現得更好！」

分享入行點滴。（小紅書）

有份參演《黑色月光》。（小紅書）

黃泳嘉身手非常好，打起上來有板有眼，一點都不錫身。（小紅書）

黃泳嘉身手非常好，打起上來有板有眼，一點都不錫身。（小紅書）

黃泳嘉身手非常好，打起上來有板有眼，一點都不錫身。（小紅書）

黃泳嘉身手非常好，打起上來有板有眼，一點都不錫身。（小紅書）

黃泳嘉身手非常好，打起上來有板有眼，一點都不錫身。（小紅書）

黃泳嘉身手非常好，打起上來有板有眼，一點都不錫身。（小紅書）

黃泳嘉身手非常好，打起上來有板有眼，一點都不錫身。（小紅書）

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片段中，除了有黃泳嘉的靚相外，也有她上動作戲堂的片段，見她雖然外表斯文，但原來「膽生毛」，面對槍戰、吊威也、凌空打跟斗、對打被摔及飛身等高難度動作都一點都不膽怯，而且身手非常好，打起上來有板有眼，一點都不錫身。網民紛紛留言支持：「打戲不錯」、「你好漂亮啊，好好加油。新星」、「Jessica好美加油期待你的劇集」、「原來《黑色月光》你有份參演，好快有得睇啦」。