準視后主播胞妹突然再披嫁衣　被問點解又結婚回答：係呀又嫁

早前TVB重播姚子羚有份演出的《當四葉草碰上劍尖時》，觀眾驚覺姚子羚已入行21年，她更於去年獲公司頒發「20年長期服務獎」金牌。曾自嘲是「最老花旦」，不止一次憑入圍視后獎項，可惜就與獎項擦身而過，僅攞過「最佳女配角」，不少網民替她不值，表示：「TVB欠佢一個視后！」

自嘲「最老花旦」的姚子羚演技受觀眾肯定，網民曾說TVB欠她一個視后。（IG@elaine_yiu）

姚子羚效力TVB多時，21年前已拍《當四葉草碰上劍尖時》。（TVB）

雖然她出道已經用「姚子羚」這個名，但未必太多人知道，其真名其實是「饒慧玲」，與now TV主播饒慧珊更是親生姊妹，兩個都是靚女！兩姊妹感情要好，但十分低調，不是經常貼合照；姚子羚出名是圈中愛狗之人，即使曾被狗狗咬傷險毀容，她仍對愛犬不離不棄。而饒慧珊亦相當有愛心，經常宣揚領養訊息，亦有做暫託工作。

姚子羚本名饒慧玲，其妹妹是now TV主播饒慧珊。（IG@sandywsyiu）

饒慧珊很有氣質，有點似90年代「學生情人」劉小慧。（IG@sandywsyiu）

饒慧珊、姚子羚對上還有一個家姐。（IG@sandywsyiu）

饒慧珊與姚子羚雖然感情很好，但十分低調，不太常在社交平台合體。（IG@sandywsyiu）

不過兩姊妹都是愛狗之人，會一齊帶狗狗出去玩！（IG@sandywsyiu）

饒慧珊21年爬家姐頭宣布結婚，近日她再在IG貼出自己的最新行禮相，她坦言就連契仔都問：「契媽點解又結婚嘅？」饒慧珊答：「係呀又嫁，嫁返同一個人。」其實2021年她已跟老公簽紙，當時受疫情所限只能一切從簡，不過她仍憧憬著海外婚禮，出post：「我仲等緊沖繩行禮㗎！」相信今次「又」結婚，正是完成幾年前未了的心願。

饒慧珊三年前宣布做人妻，簽紙時與老公咀嘴。（IG@sandywsyiu）

近日饒慧珊竟在IG貼出自己的最新行禮相，連契仔都問：「契媽點解又結婚嘅？」（IG@sandywsyiu）

饒慧珊原來補辦婚禮，笑言：「係呀又嫁，嫁返同一個人。」（IG@sandywsyiu）

2021年受疫情所限，饒慧珊結婚只能一切從簡，但她一直憧憬海外婚禮。（IG@sandywsyiu）

饒慧珊與老公好sweet。（IG@sandywsyiu）

二人之前都有慶祝結婚周年紀念。（IG@sandywsyiu）

饒慧珊在疫情時，一直期待再搞海外婚禮。（IG@sandywsyiu）

饒慧珊未有透露婚禮是否在沖繩舉行，不過當地一樣有沙灘、靚教堂，二人在神父主持下行禮，她發文說：「疫情後所有事，不按常理出牌先至正常，甚麼事想做就做吧。呢幾年嘅悲喜交集，令我哋更加確定身邊的就是perfect，時間、地點都不最重要，有每個至親摯友在身邊已經足夠💙」

講到三年後突然行禮令人誤會，饒慧珊說：「疫情後所有事，不按常理出牌先至正常，甚麼事想做就做吧。」（IG@sandywsyiu）

照片都有影到部份賓客背影，但就不肯定有冇姚子羚，不過她都有在IG留言畀妹妹說：「呢個新娘子好靚呀！趙生、趙太要幸福一輩子！❤💍👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻」而當饒慧珊貼出攬住愛犬咕𠱸的沙灘婚紗相，姚子羚都有留言：「💕💕💕」

婚禮賓客照上，看不清楚有冇姚子羚，但三年前她就有出席妹妹的簽紙儀式。（IG@sandywsyiu）

姚子羚都有在IG留言畀妹妹。（IG@sandywsyiu）

姚子羚都有留言祝福妹妹。（IG@sandywsyiu）

饒慧珊畢業於樹仁大學新聞與傳媒學系，雖然與家姐同為幕前，但走不同路線，她自2011年起在now TV擔任新聞主播，離開過到2016年再次回歸now TV出任高級主播，2021年結婚後再次離巢，專心做人妻，間中擔任活動司儀，閒時則與老公到處出遊。不過，今年初她再重返主播枱，第三度加入now TV，並擔任首席主播，觀眾都感到驚喜。

饒慧珊自2011年起在now TV擔任新聞主播。（IG@sandywsyiu）

饒慧珊曾發文感謝前輩徐蕙儀教了她很多。（IG@sandywsyiu）

饒慧珊有主持財經節目。（IG@sandywsyiu）

饒慧珊先後在16年及21年兩度離巢now TV。（IG@sandywsyiu）

除了主播，她亦經常擔任司儀工作。（IG@sandywsyiu）