現年28歲、與港姐冠軍謝嘉怡同屆的「友誼小姐」鄺美璇(Maisie),自卸任後便淡出幕前,但仍積極經營社交網。鄺美璇去年結婚榮升幸福人妻,不時分享旅行美照,享受人生。

鄺美璇甜美可愛。(IG@maisiekwong)

鄺美璇近日回到香港,與友人聚餐。她於Instagram曬出聚餐照,鄺美璇穿上Deep V黑色上衣,性感好身材若隱若現,非常誘人,果然青春無敵!

鄺美璇已成為人妻。(鄺美璇ig)

鄺美璇稱努力總會搵到出路,她發文道:「Little by little, day by day, whatever's meant to be will find its way」。

鄺美璇性感身材若隱若現。(鄺美璇IG)

鄺美璇。(林迅景攝)

鄺美璇。(葉志明攝)