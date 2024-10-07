中年好聲音3｜王鄭浚仁輸畀陳欣網民叫唔抵　亮點竟然係伍仲衡？

TVB歌唱真人騷《中年好聲音3》昨日（6日）播出「大灣區新馬PK戰」，由24名參賽者以抽籤形式一對一決戰，一共有15名參賽者可以晉級。節目由車婉婉擔任主持，肥媽、張佳添、周國豐、伍仲衡和曾路得擔任評審。一開始由王鄭浚仁《明日話今天》抽到與陳欣作賽唱《不後悔》。

TVB歌唱真人騷《中年好聲音3》今日（6日）播出「大灣區新馬PK戰」。(節目截圖)

一開始由王鄭浚仁《明日話今天》抽到與陳欣作賽唱《不後悔》。(節目截圖)

新馬區的王鄭浚仁上一局是5燈選手，以《明日話今天》對戰大灣區3燈選手陳欣的《不後悔》，今次王鄭浚仁有點「跌watt」，最後得出成績比陳欣還低。被肥媽狠批：「你喺度表現你個技巧，我唔覺得你唱緊隻歌。」伍仲衡還直指他揀錯歌：「一個好嘅Producer會教你首歌點唱，你頭先太Hyper，首歌唔係上山下海！」

新馬區的王鄭浚仁上一局是5燈選手，以《明日話今天》對戰大灣區3燈選手陳欣的《不後悔》。(節目截圖)

今次王鄭浚仁有點「跌watt」，最後得出成績比陳欣還低。(節目截圖)

王鄭浚仁敗給陳欣，有不少網民都為他覺得不值：「Rex絕對冇可能會輸，咁有話題性，tvb點會咁早比佢輸」、「我覺得係劇情嚟嘅。咁有經驗嘅歌手點會揀錯歌。點會跌watt跌倒咁離譜。咁先有話題呀嘛。有人話Rex已離開香港，佢成日都飛嚟飛去㗎啦」、「諷刺的是只有他落敗、其他五位新馬選手全部勝出，真的沒有想到。」

王鄭浚仁敗給陳欣，有不少網民都為他覺得不值。(網上截圖)

王鄭浚仁敗給陳欣，有不少網民都為他覺得不值。(網上截圖)

王鄭浚仁敗給陳欣，有不少網民都為他覺得不值。(網上截圖)

但今集的亮點竟然不在參賽者身上，而是在伍仲衡身上，因為有來自大灣區的參賽者，只有「港普」級別的伍仲衡亦要硬著頭皮說普通話講評語。伍仲衡一個人說評語，要幾個人來翻譯，他先對陳欣說：「我現在要開始說國語，希望你聽得懂。其實你的低音不夠『靚』！」他一說完，張佳添在旁就已經哈哈大笑，張佳添立即「幫口」：「下去，下去不了！」伍仲衡續說：「你的主音，你低音是最大不能夠給你太高分的原因，還有你的副歌有點『惡』！」聽到在場的人一頭霧水，肥媽聽不下去就接話說：「兇，有點兇！」伍仲衡則表示：「我以為係惡添。」

但今集的亮點竟然不在參賽者身上，而是在伍仲衡身上。(節目截圖)