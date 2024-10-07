企業強人第16集劇情｜朱智賢向陳豪公司埋手　原來之前係呢個關係

《企業強人》第16集劇情：

經過快遞員的努力，原子筆趕到於午夜前送到李芷晴手上。謝東閔認為陳豪做的決定會令世代一開市就跌，於是大量拋售世代。董事們反對陳豪分派其股份，姜大衞以為陳豪會撤回這個決定，但他堅持要分股份分給員工，而會上只有龔嘉欣與譚俊彥為陳豪說項。

經過快遞員的努力，原子筆趕到於午夜前送到李芷晴手上。（影片截圖)

經過快遞員的努力，原子筆趕到於午夜前送到李芷晴手上。（影片截圖)

謝東閔認為陳豪做的決定會令世代一開市就跌，於是大量拋售世代。（影片截圖)

世界知名物流公司S.M.E.暗中購入世代股票，S.M.E.的代表丁寧（朱智賢飾）竟是陳豪和張曦雯的舊相識。謝東閔與姜大衞大手拋出世代股票，一買一賣蝕了6000萬，謝東閔不忿。

世界知名物流公司S.M.E.暗中購入世代股票。（影片截圖)

S.M.E.的代表丁寧（朱智賢飾）竟是陳豪和張曦雯的舊相識。（影片截圖)

譚俊彥街上碰到尹詩沛，邀請她上車，他在車上問了很多問題，像是已經知道了尹詩沛就是朱智賢安排的內應，她心虛避答譚俊彥的問題。三大物流公司老闆冼灝英、李家鼎及邵卓堯暗中向姜大衞招手，計劃讓世代和三間公司組成策略聯盟；姜大衞第一時間拉攏道明支持這個方案。

譚俊彥街上碰到尹詩沛，邀請她上車，他在車上問了很多問題，像是已經知道了尹詩沛就是朱智賢安排的內應。（影片截圖)

三大物流公司老闆冼灝英、李家鼎及邵卓堯暗中向姜大衞招手。（影片截圖)

陳豪收到一份印有S.M.E.標誌的U盤包裹，裡面竟是昔日他和朱智賢在美國讀書時的相處片段。原來朱智賢是陳豪與張曦雯結婚之前的一任女友，三人都在讀書時認識，最後卻是張曦雯與陳豪在一起。張曦雯找到大手購入世代股票的人就是朱智賢，認為她有意針對陳豪，她向陳豪表示要小心朱智賢。

陳豪收到一份印有S.M.E.標誌的U盤包裹，裡面竟是昔日他和朱智賢在美國讀書時的相處片段。（影片截圖)

陳豪收到一份印有S.M.E.標誌的U盤包裹，裡面竟是昔日他和朱智賢在美國讀書時的相處片段。（影片截圖)

原來朱智賢是陳豪與張曦雯結婚之前的一任女友。（影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)