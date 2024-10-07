Jer柳應廷腔回應緋聞　Stanley被Edan高舉感覺似玩命

Jer解釋揀《We All Are》係因為想要尾聲有一首溫暖嘅歌，而第二場以《Chosen Family》結尾，同樣都係想有大愛。（陳順禎攝）

一連兩場嘅《MATCHICAL LIVE 2024》順利完成，完騷後，6位主角Stanley、Jer、Jeremy、Marf、Winka、芯駖齊齊接受訪問，Stanley透露自己是在開場時「閃到腰」，但強調與痛風絕無關係，而「舞王Jer」亦呻排舞排到周身骨痛，考慮同大表哥一齊針灸放血。「好多動作大家都擔心我會與別不同，芯駖做我partner時，佢自己落咗去，我完全無扶佢。」Jeremy又笑言開場男女共舞一part，Jer不時將Winka當貨搬來搬去，又指有苦自己知。對於舞王Jer嘅表現，Jeremy又話「比起喺MIRROR時已經叻咗，《Trouble Maker》開腳個動作，MIRROR成日都會有，佢練咗6年，終於做到。」

大表哥腰受傷，由於聽日仲要跳舞，所以有啲擔心。（陳順禎攝）

Winka被Jer當成風火輪，她表示十分開心同享受。（陳順禎攝）

提到被Edan高舉，Stanley以「玩命」形容，仲話綵排時，有試過舉起Edan，懷疑當時已受傷。而講到尾聲時淚線失守，他解釋：「因為Jer話我好大壓力，因為我真係好努力演咗好耐，有首歌我好鍾意，好想唱好佢，所以佢一講完就感受好深。」Jer即踢爆大表哥分別搵兩位老師學唱歌，足見其認真程度。

Jer以私人事為由，拒回應緋聞。（陳順禎攝）

Jer日前被影到與緋聞女友Coey Ho一同行家品店，他表示：「感情係唔好講啦，私人事嘛。（買咗咩家電？）無喎，我成日都周圍走，大家可以捕捉我，但盡量唔好影我相，你過嚟問我影相OK，但偷拍真係不要得。（fans恭喜你。）唔使恭喜我啦，恭喜我哋做到一個咁好睇嘅騷得架啦。」