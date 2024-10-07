「東張女神」梁敏巧粉絲見面會　即場除衫送貼身「原味」Tee

梁敏巧參選《2019香港小姐競選》後加入TVB，其後一躍成為「東張女神」。早前梁敏巧大搞fans meeting，而且更只需數百元就可參加，與「女神」近距離接觸一同玩返日，實在超值！早前fans meeting成功舉辦，梁敏巧接受《香港01》訪問時大表感動，表示要多謝支持她、幫手舉辦及出席的一班粉絲。

梁敏巧晉身成為「東張女神」。（《東張西望》截圖）

梁敏巧不時大曬好身材。（IG@maggiemanhau）

梁敏巧：「佢哋好好㗎，好多都係19年我選完港姐入行之後，就有留意我同埋支持我。我有一part就係有獎問答環節，就係我演藝經歷，我問完之後好多人都舉手搶答。噚日除咗有獎問答環節，仲有抽獎，之後每個人仲會送一袋禮物，仲有飲品送畀佢哋，希望佢哋玩得開心啦。」她說：「我問咗IG最近出嘅post係乜，同埋問咗加入東張幾耐，佢哋連月份都答得出。」

「東張女神」梁敏巧搞fans meeting，好多粉絲參加支持。

「東張女神」梁敏巧搞fans meeting，玩得好開心。

「東張女神」梁敏巧搞fans meeting，玩得好開心。

「東張女神」梁敏巧搞fans meeting，玩得好開心。

她表示，雖然問了兩條特別困難的問題，但仍有不少粉絲知道答案並搶答。她說：「都係fans答到，禮物就係擺喺我身上嘅鏈，另外就係我着過嘅白色Tee。成功答到問題嗰位粉絲，我就親手幫佢戴起條鏈，作為頒獎儀式。」但原來，對粉絲來說白色Tee才是終極大獎。她回答：「（件Tee）係當日着，當日除，件衫係新嘅！」

「東張女神」梁敏巧搞fans meeting，好多粉絲參加支持。

東張女神梁敏巧。（IG@maggiemanhau）

第一次搞fans meeting，梁敏巧很多事都親力親為，她說：「派禮物，派嘢飲都係自己嚟，希望佢哋感受到我對佢哋嘅愛意同埋感謝。同埋Jasmine（任暟晴）都好窩心，佢知道我搞meeting就話要嚟支持我，仲送咗啲舒緩疲勞嘅貼，知我鍾意玩具又送玩具，佢媽咪仲送咗佢代言嘅蛋白粉畀我。」她坦言，fans meeting的成功全靠一班支持她的粉絲，說：「因為只係用4，5日時間，佢哋就搵到地方，然後搵到唔同嘅抽獎禮物，同埋諗晒活動流程，負責唔同崗位。最緊要係多謝港台財經DJ阿O幫手做MC。」

好震撼！（IG@maggiemanhau）

「東張女神」梁敏巧搞fans meeting，好多粉絲參加支持。

「東張女神」梁敏巧搞fans meeting，好多粉絲參加支持。

東張女神梁敏巧。（IG@maggiemanhau）

梁敏巧仲係瑜伽導師！（IG@maggiemanhau）