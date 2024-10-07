台灣樂隊告五人12月來港開騷　雲安被「怪獸大廈」樓價嚇窒

台灣樂隊告五人將於12月21日在亞洲國際博覽館Arena，舉行《第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】》香港站，門票將於明天（8日）中午12時公開發售。不少香港樂迷在社交平台留言：「終於來了。等你們好久！」「超級興奮，希望撲到飛」而告五人也非常開心，也期待第一次跟香港歌迷相聚。

早前告五人特別抽時間來港兩天做宣傳，接受媒體訪問外，還抽空到香港特色地方打卡，第一個目的地，選了金鐘附近的一條天橋，因為上面有一個非常香港特色的路牌，讓他們覺得意義非凡，路牌寫著「所有目的地」，三人齊聲笑道：「 wow ！所有目的地真的非常有趣，我們一路做音樂走來，也希望我們的音樂可以到達世界上所有目的地呢！」

繼而他們去了鰂漁涌的怪獸大廈參觀，怪獸大廈是《變形金剛4：殲滅世紀》、GOT7的《You Are》等等不同外國電影及歌手也曾選址拍攝他們的MV，到步後告五人驚訝怪獸大廈給人那種的密集式壓迫感覺，而雲安更驚問，「嘩，我剛走上來看到貼著出售房子的廣告，這裡樓價是六百多萬？港元？嘩！」

五告人去寫著「所有目的地」路牌打卡。

告五人驚訝怪獸大廈給人那種的密集式壓迫感覺。

三人好喜歡香港美食。

香港對告五人來講，並不是陌生的地方，他們的名曲《法蘭西多士》是於六年前來香港參與一個音樂節演出後，坐地下鐵時於地鐵中作出來，三人更曾經遊走旺角油麻地逛街留下合照，「那時我們受邀請來唱一個音樂節，還不是很多人認識我們，但香港的美食令我們十分難忘，尤其雙皮奶，西多士，魚丸啦，很多很多，哈哈。當時我們來唱歌，記憶中好像才二百多位觀眾，今次再來已經是亞博，感覺好奇妙。」

告五人有一首名曲叫《帶我去找夜生活》，問到他們有沒有去探索一下香港夜生活？犬青笑言：「其實我們都是沒夜生活的人，我們很早就睡，10點，11點就睡覺了。今次我們有再重返旺角， 尋找七年前於香港旺角拍過合照的同一條街，像尋寶一樣。感覺很特別，路上還遇上了穿著我們演唱會T-Shirt的歌迷，真的很開心。」團長哲謙就表示，「今次來宣傳，工作做了，要吃的都吃了，一樣也不少，非常開心，很期待12月香港站時，跟大家演唱會上碰面。是否會唱廣東歌？我們也希望，到時候再告訴大家吧。」

告五人2017年成團，以一曲《披星戴月的想你》demo 版本於網路上為人熟知。今年憑《又到天黑》，在台灣第三十五屆金曲獎奪得《年度歌曲獎》。

告五人將於12月首度來港開騷。

犬青向歌迷派心。（相信音樂提供）

告五人陶醉於演出中。（相信音樂提供）

告五人全新改造「告五出豬車」，好有趣。（相信音樂提供）