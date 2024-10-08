官恩娜捲家族爭產被指大罵外婆　跪地見薩滿巫師遇衝擊爆喊

官恩娜外婆遺產官司長達十年，最近再度開庭，引起全城關注。官恩娜（Ella）近日飛住蒙古旅遊玩樂，連日在社交平台分享獨遊行程，除教一個女子外地旅遊兩招自救方法，更出於好奇跟當地導遊到訪貧民區窺探蒙古薩滿巫師是甚麼一回事，最後因一件事令她忍不住落淚。

官恩娜捲家族爭產，曾被姨媽指鬧到外婆「狗血淋頭」。（ig圖片）

Ella懶理家族爭產風波，獨自遊蒙古避靜。（IG@koonella）

昨晚Ella上載一段短片，見她跟導遊乘車到達當地貧民區，入到蒙古包內，Ella坦言有點「驚驚地」，因為不知身處何地。而薩滿巫師經過一輪儀式後，Ella表現誠心雙膝跪在巫師面前，她表示沒有準備任何問題，但接著發生的事嚇了她一跳，她說：「佢竟然一開口，就問咗一件令我耿耿於懷咗好耐嘅事。」見Ella用手拭淚，並獲贈一個護身符。

Ella雙膝跪地見薩滿巫師。（IG@koonella）

Ella被巫師問一件耿耿於懷好耐嘅事，忍唔住爆喊。（IG@koonella）

巫師捉住Ella嘅手。（IG@koonella）

Ella未有詳解係乜嘢事。（IG@koonella）

Ella表現誠心。（IG@koonella）

Ella續留言：「最初只係懷着半信半疑嘅心情去到， 亦都冇乜嘢需要搵佢解決，只係好奇想知道咁出名嘅蒙古薩滿巫師到底係乜嘢一回事，真係估唔到佢一開口就問咗個咁樣嘅問題， 我唔方便喺度講佢到底問咗我乜嘢，盡量忍住啲眼淚，但太大衝擊最後都係喊咗出嚟！我諗喊嘅原因係因為突然有人提起一件心事，令我諗返起好多嘢。其實佢冇就住事件作出任何建議，我諗我只係嚇親。有人同我講佢可能識得心理學，又或者只係巧合，無論如何，唔希望大家過分迷信！我只係想同大家分享今次嘅經歷❤️

乜嘢係薩滿(Shaman)? 喺薩滿信仰中嘅薩滿被認為是掌握神秘知識，有能力進入「人神」狀態嘅人，有預言、治療，與屬靈世界溝通，以及旅行到屬靈世界的能力。」

Ella對薩滿巫師充滿好奇。（IG@koonella）

官恩娜已故外婆勞笑鳳生前把逾4000萬元資產贈予官恩娜胞兄官仲銘，再立遺囑把遺產全數贈予跟她毫無血緣的「契仔」馮明業，官恩娜的姨媽及兩位阿姨入稟要求宣布遺囑無效。原告律師曾質疑官恩娜父母的關係早已名存實亡，馮其實是官母的男友，馮與官母並早已密謀掠奪勞的財產，但馮否認其說法。

而勞笑鳳長女則曾供稱，母親與官母同住後曾探她，母親先後控訴官母不給她飯吃，以及外孫女官恩娜曾來電大罵她一頓。長女指母親不想寄人籬下、看人面色，「輩分咁低嘅人，個孫都鬧到佢狗血淋頭」，而官恩娜則未有出席聆訊。

Ella父母曾被原告律師質疑感情名存實亡。（IG圖片）