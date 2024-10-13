前港男離巢後越撈越掂　疫情至今拍過70個廣告低調做「廣告大王」

前港男吳雲甫曾在加拿大加入陸軍當兵三年，直至2009年回流香港參選港男，當年他憑健碩外形及標青樣貌成頂頭大熱，但最終不敵「送水輝」許家傑。入行後，他主力做娛樂新聞台主持，在2016年離開無綫後，又輾轉參與由無綫與王晶合拍電視劇《荷里活有個大老千》，最後更慘死收場，獲不少網民讚演技，知名度大增。本身是模特兒的他原來疫情至今不斷接拍廣告，至今已超過70多個，當中幾乎都是大品牌，絕對稱得上新一代廣告大王！

本身就是模特兒出身！（IG/@owenwanpong）

現年42歲的吳雲甫曾在加拿大加入陸軍當兵三年，直至2009年回流香港參選港男入行。（IG：@owenwanpong）

多年來都Keep得極好！（IG/@owenwanpong）

吳雲甫接受《香港01》訪問時雖未肯透露廣告收入，但至少賺近百萬：「我冇數喎，有啲多有啲少，平均一個月拍一個左右。」至於近況，吳雲甫就透露：「我主要教健身班同埋幫網台主持節目，我主要教健身班同埋幫網台主持節目，因為呢兩樣都容易就時間，如果有廣告或者其他拍攝容易請假或者搵人代班，所以工作都好彈性。同埋我第二個女準備出世，所以我都唔俾自己工作咁困身。」

吳雲甫是品牌寵兒。（IG：@owenwanpong）

外形討好！（IG：@owenwanpong）

吳雲甫雖然擁有健碩外形，但私下絕對是一名暖爸：「第一個女出世嘅時候啱啱係疫情，所以除咗拍廣告冇乜嘢做全天候陪個女成長，而家第二個女出世其實我工作都忙，所以我驚我會唔慣。（嚟緊會唔會積極啲賺奶粉錢？）會呀，個個都話我老婆第二胎個肚大過第一胎個肚好多。 所以好早我已經叫佢唔好教瑜伽班， 喺屋企休息吓。 月底佢就生第二胎跟住要坐月，所以我要搵埋佢嗰份。」

吳雲甫宣布再做爸爸（IG：@owenwanpong）

吳雲甫宣布再做爸爸（IG：@owenwanpong）