陳喬恩補辦完婚禮被網民催生　霸氣回應：妳喜歡妳就去生

台灣女星陳喬恩上月與馬來西亞老公Alan(曾偉昌）在蘭卡威補辦海島婚禮，不少圈中好友獲邀出席，場面相當幸福。而一直活躍玩社交網站的她，面對着網民的提問都有問必答，但當被問到「有想要生小孩嗎？」，她就略帶不滿情緒回應：「妳喜歡妳就去生，不喜歡就不生啊！」相當霸氣。

陳喬恩同Alan在上月補辦婚禮。（陳喬恩微博圖片）

在趁着等老公回家接着一起去吃飯的時間，陳喬恩就在Instagram 開放五個問題供詢問，當有網民問到：「有想要生小孩嗎？」她就二話不說：「老實說，我覺得我不夠有耐心跟小孩子相處，而且我這把年紀生小孩很危險哎，真的好多人很關心我到底生不生，到底女人生不生孩子很重要嗎？妳喜歡妳就去生，不喜歡就不生啊，有很難嗎？」

陳喬恩霸氣回覆網民。（陳喬恩微博圖片﹑iam_joechen＠IG）

還有當問到：「怎麼和老公相處得那麼甜啊？教幾招。」她就表示：「主要是老公疼啦，好欠揍哈哈哈哈。」而她與Alan曾經歷遠距離戀愛，現己修成正果，當網民問到：「遠距離戀情辛苦嗎？」她就揚言：「倒也不會哎，因為我這個人是很需要自己空間的，天天膩歪也不行，我覺得是妳要想清楚，自己追尋的是甚麼，但可能也是因為我的工作形式比較自由，所以遠距離對我而言不是甚麼問題。」