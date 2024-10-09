衛詩雅透露婚禮請李蘊任新娘團　獲楊受成送禮沾沾自喜：英皇嫁女

衛詩雅今日（9日）出席產品活動並擔任大使，她接受《香港01》訪問分享與未婚夫醫生周祉安的婚禮詳情，她表示：「我全部嘢都唔知道，我都交咗畀我經理人去搞，因為我冇請到Wedding planner，我覺得香港最好嘅Wedding planner就係我嘅經理人。」

衛詩雅今日（9日）出席產品活動並擔任大使。（梁碧玲攝）

講到現階段較早前是不是與老公預演婚禮，她說：「預言婚禮嗰次係因為我哋要去行教堂，佢就會安排咗嗰日好多人排一次，個婚禮點樣，幾時會開始起音樂？咩時間會進場嗰日都畀咗我哋去試一次。」提到現階段是不是開始為婚禮緊張，她坦言：「係咪好緊張？我覺得還好，我婚禮之前嘅一輪工作都令到我好緊張，要去唔同嘅影展。」講到是婚紗的部份，她笑言：「我冇乜所謂，所以都係交畀我經理人去試，佢會揀一條好靚嘅裙就OK。」被問到是否刻意維持身形，她表示：「我冇刻意去減肥，或者增肌肉，最緊要個狀態係好開心同輕鬆，反而維持嘅就係皮膚狀態，長期呢一排會好忙見好多人，我而家用緊好多新嘅護膚品佢維持自己嘅狀態。」

衛詩雅強調自己冇為婚禮刻意減肥，交畀經理人是婚紗。（梁碧玲攝）

至於婚禮安排方便是不是會分開幾場，她說：「婚禮會分開兩日搞，一個行教堂，一個係食飯，教堂嗰一日就係請圈中人。」講到目前邀請那一位圈中好友擔任新郎團或新娘團，她說：「有陳家樂和李蘊。」提到老闆楊受成有否送上婚禮祝賀禮物，她說：「梗係有啦！英皇嫁女。」她續說老闆所贈送的禮物則保持神秘，不願再透露。

衛詩雅指婚後專注工作，冇諗住生仔。（梁碧玲攝）

講到結婚之後會否暫停工作，她直言：「結完婚都繼續工作，就算萬一有咗小朋友都會繼續工作。」提到是否計劃生小朋友，她表示：「唔係呀！我諗住冇小朋友，我同老公又唔係講實嘅，我哋兩個傾向冇都OK，呢樣嘢都係睇個天嘅！」至於會否考慮雪藏卵子，她表示：「我呢個年紀都唔好嘥呢個時間，去直接製造，唔使多一個過程。」