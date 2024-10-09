27歲奧運之星考車牌都咁強勁　一年考咗12個牌：最有趣係的士牌

27歲TVB小生孔德賢（Danny）早前在奧運中擔任「奧運之星」，有名「體壇周身刀」的他除了人所共知精於足球外，還有多種運動，年前更在《明星運動會》中贏得6金2銅佳績。Danny除了運動強勁外，連考車牌都十分強勁，原來一年間，Danny已經考獲多個車牌，最厲害的是連「巴士牌」都有。

孔德賢一年間已經考獲多個車牌。(ig@danny_hung)

Danny昨日（8日）在社交平台分享了多張照片，他表示自己最近一年學了不同類型的車牌，當中還有「的士牌」：「大家睇我ig或者同我傾偈都知，呢一年入面我好多時間都係學車、考車、上堂，不斷考唔同嘅車牌，我宜家有嘅車牌1,2,3,4,5,6,9,10,18,19,22。」原來Danny已經考獲私家車、輕型貨車、電單車、私家小巴、公共小巴、的士、私家巴士、公共巴士、中型貨車、重型貨車、機動三輪車這些車牌。

孔德賢表示自己最近一年學了不同類型的車牌，當中還有「的士牌」。(ig@danny_hung)

Danny回覆《香港01》還欠鄰卜一個車牌未考獲時，表示自己還在考20號牌：「即係平時喺貨櫃碼頭見到拖住個貨櫃嗰啲車，我淨係差嗰啲牌啊，依家仲學緊。」至於被問到覺得考那一個車牌最困難時，他則說：「考車最難揸嘅車當然係重型貨車啦，即係見到嘅垃圾車啊，平時可能見到運魚運菜嗰啲好鬼大部嘅車係最難揸，你知嗰啲車咁大部啦，其實佢轉彎要用兩條線，同埋一定要棍波咁樣揸，其實係非常之難揸。同埋佢呢個考試嘅合格率係全部最低，所以係最低嘅合格率。」

孔德賢話仲差重型貨車牌未考到。(ig@danny_hung)

Danny指在考車牌中最有趣的竟然是「的士牌」：「因為的士牌呢樣嘢你係唔知佢係點樣考嘅嘅一開始，原來佢係會畀啲街名你，譬如同你講話『瑪嘉烈醫院』，咁你就要講到喺邊一區邊條街，當中可能有400個地方，譬如沙田車公廟喺邊條街，譬如南區海洋公園喺邊條街，即係你要答到呢啲嘢其實係好難。」除此之外他亦表示路線題亦是另一個難處：「例如考你話喺荃灣去中環要行邊條路，你要順住答晒啲路線出嚟，所以真係要溫書，所以令到我都好佩服啲考到的士牌嘅人，我都溫咗幾日，真係不眠不休咁樣通頂（宵）溫，嗰時我都拍緊劇，所以都係幾難忘同幾有趣。」