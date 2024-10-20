專訪｜蘇恩磁曾遭同劇演員睇唔起要求監製換角：我直情喊架

人稱「蘇 Auntie」的蘇恩磁近年憑處境劇《愛·回家之開心速遞》成功入屋，她把龍家二太太「佘秀琴」演繹得入型入格，成為家傳戶曉的角色。蘇恩磁自細對演藝有著濃厚興趣，18歲中學畢業便投考無綫第二期藝員訓練班入行，至今在演藝圈打滾逾半世紀，所參與的作品粗略估計逾339套，相當驚人。而且無論大小角色蘇恩磁都用心演、認真演，無綫向她頒發「專業演員大獎」，絕對是實至名歸。蘇恩磁早前接受《01娛樂》專訪，暢談其演藝路上的高低起跌，當中有一件事對她打擊極大，回想此段被人瞧不起的不快經歷，蘇恩磁依然眼紅紅。



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蘇恩磁近年憑處境劇《愛·回家之開心速遞》中，飾演龍家二太太「佘秀琴」一角成功入屋。（黃浩宏攝）

自小對演藝感興趣

出身於小康之家的蘇恩磁，自小對演藝感興趣，讀中學時曾參與話劇社活動，又在華僑書院當戲劇系旁聽生，她說：「小時候沒什麼興趣，父母很少批准我出街，那年剛好在報紙看到有一間教會舉辦話劇社，於是便寫信報名。家人也覺得在教會進行，都壞不到哪裡去，於是就讓我參加，但爸爸是有開車送過我去，看看是什麼回事。」

其後，香港電台招暑假兼職播音員，蘇恩磁又膽粗粗去試，又被她成功，而當時的同事中，有個是如今電視高層，她就是人稱「珍姐」的曾麗珍。蘇恩磁表示：「那時我已經知道有珍姐這個人，因為她已在做《米高馮的故事》，我都有參與過一兩集。」後來入到TVB有沒有「相認」？蘇恩磁笑說：「我不敢，始終她現在是我上司，可能也未必記得。反而我跟之前的總經理區偉林有相認過，因為我們真的有合作過話劇，他起初也想不出我，後來我說你演維特，我演夏綠蒂，他才記得。」

蘇恩磁自小已對演藝非常有興趣。（黃浩宏攝）

瞞家人報考藝員訓練班 未畢業已當女主角

後來中學畢業，18歲的蘇恩磁決心投考TVB藝員訓練班，但遭父親強烈反對，於是她先斬後奏，簽名也是找朋友代簽：「初初我考訓練班家人是不知道，是到後來因為晚上要上學，那就沒辦法，一定要跟家人講。你要進入這個門檻就只能這樣做，到成功考入，家人都沒得反對的時候我才講。（爸爸終於肯放手？）不放手的，那時他晚上都會來接我放學的。」

蘇恩磁當年瞞著家人報考藝員訓練班，在電視圈打滾多年的她，不覺得娛樂圈是「大染缸」。（受訪者提供）

蘇恩磁與盧宛茵、吳浣儀不時會聚舊。（IG@ceciliaso666）

蘇恩磁當年訓練班同學有伍衛國、盧宛茵、吳浣儀等藝人，而她則率先彈出，未畢業已獲劉芳剛賞識，推薦她擔任單元劇《琉璃世界》女主角，「當時藝訓班實習參演過一套劇集叫《浪子》，我在裡面飾演一名茶客，後來聽別人說劉芳剛看了後很喜歡我，剛好馮淬帆開拍短劇《琉璃世界》，於是他就推薦了我。拍攝時內心怯的，沒有經驗，只能聽導演講解，自己消化，靠自己。」未畢業已當女主角，加上之後再拍了另一套作品《船》，蘇恩磁自覺星途一片光明，還有些飄飄然的感覺，「你會覺得自己是做主角。」

蘇恩磁未畢業已有機會做女主角。（受訪者提供）

不滿被安排做報時員 毅然離開無綫

看似一帆風順，但世事往往不似預期。拍完《琉璃世界》和《船》後，蘇恩磁的勢頭未能延續下去，其後到拍《啼笑姻緣》都已經不是主要角色，她只是演其中一個「歌女」，雖然劇集出街很受歡迎，但不是他們，而是李司棋、歐嘉慧和劇中歌曲受歡迎，加上後來工作愈來愈少，直至公司安排她做報時員，蘇恩磁便決心選擇離開：「沒得出鏡，只有聲音，那你怎麼會喜歡呢？而且時間很長，中午12點到晚上8點都要待在公司，我就不喜歡這樣子。」

蘇恩磁在《啼笑姻緣》飾演「雅琴」一角。（《啼笑姻緣》電視截圖）

蘇恩磁當年不滿被安排做報時，毅然離開TVB。（黃浩宏攝）

離開TVB，蘇恩磁在朋友介紹下去了一間旅行社做文員，但她並沒有離開電視圈，當時早上返工，夜晚拍劇，幫麗的拍過《十大奇案》，及後也曾轉投佳視，可惜佳視不久也倒閉了，但她對在《追虎擒龍》中飾演泰國黑社會大阿姐非常深刻。

佳視倒閉跟戴思聰學藝登台做「歌女」

計劃趕不上變化，佳視倒閉，當時一心重返電視圈發展的蘇恩磁就想怎麼辦呢，於是想到登台，然後就找戴思聰學唱歌，但她自嘲「別人是學有所成，但我是學不成才」那種，幸當時要求不高。慈恩磁就這樣由香港的夜總會、走廊一直唱，試過最高峰一日唱3場，後來再在經理人安排下唱到去星馬和加拿大。有沒有聽過閒言閒語？她說：「又沒有，但如果演員和唱歌相比，屋企人當然比較喜歡我做演員，電視台起碼是大機構，人品都純正一點。爸爸會黑面的，雖然黑完就沒事，但你會感覺到他不喜歡，但都要賺錢生活的。」

佳視倒閉後，蘇恩磁便展開登台生涯。（受訪者提供）

可能連蘇恩磁自己都沒想到，在《啼笑姻緣》飾演「歌女」，幾年後她真的當上這職業。（受訪者提供）

一次偶遇機會重返TVB

這個登台唱歌生涯斷斷續續維持了6年，雖然收入可觀，但當時她想已37歲了，是否要這樣唱下去呢。就在一次去打邊爐的時候，蘇恩磁撞到一個TVB導演，剛好那段時間很多演員移民，對方問她可有興趣回TVB，她自己也覺得演員的壽命比較長，所以便抱著一個嘗試一下的心態重返娘家，「我還記得當時簽約的時候，問我想簽多少個騷，我還說不想那麼辛苦，最後簽了一個月六個騷，但現在當然沒有這個說法，我想辛苦一點都沒有。」

找相士改名 做「新人」再開始

重返TVB的同時，她也從蘇慧瑜改名做蘇恩磁。「其實也不是有心改的，我陪朋友去找師傅幫她的兒子改名，她叫我不如順便也改，那時師傅給了三個名字我選，其實三個我都不太喜歡，但已經付了錢，沒理由不要。我原本是選『恩瑩』，但朋友說做這行哪有人會叫自己『隱形』，所以我最後選了『恩磁』。」

蘇恩磁當年重返TVB，改名當自己新人重新開始。（黃浩宏攝）

曾被同劇演員瞧不起拒合作 被迫換角色

蘇恩磁從演多年遇過的對手無數，當中有好的，也會有不好的。蘇恩磁說舊一代演員是非常重視禮貌的，以前他們拍戲連演「工人」的都會叫聲「乜姐」、「阿姨」。但現在很多年輕演員可能在外國讀書想法不同，不認識你就連打個招呼都沒有，「現在他們年輕一輩會覺得，我跟你只是同事而已，你比我大又怎樣？你只是年紀比我大，又不是什麼，我喜歡跟你打招呼就不打。我都有遇過這種人，如果你一、兩次都是這樣，第三次我便時運高『看不到』他，我覺得最重要互相尊重。」

蘇恩磁曾被前輩演員拒合作，更因此被迫換角色，對此事她至今仍耿耿於懷。（黃浩宏攝）

不過讓蘇恩磁最大打擊是遭到同劇演員瞧不起，同監製講不給她演原來的角色，要求換角，至今她仍耿耿於懷，重提這件事時依然眼濕濕，「這位演員沒跟我合作過，但他不喜歡我，可能覺得我只是師奶甲乙丙，不配演這個有名有姓的角色，然後他就去跟監製講，換了我演另外的角色。」蘇恩磁愈講愈激動：「尤其我們做這個行業，你這個做法等於斷人衣食，猶如殺人父母。如果我真的很需要這個工作、很需要這個錢的時候，你運用你的權利令我沒了這份工作，是很影響我生活，如果我要養家怎麼辦？所以到今時今日，我是沒怎麼跟這個人打招呼的。」

蘇恩磁重提被同劇演員瞧不起一事時，仍激動到眼濕濕。（黃浩宏攝）

蘇恩磁稱這事對她打擊非常大，知道這件事情後簡直是哭了出來，她哽咽說：「我有幾位同事都知道此事，他們都叫我不要理他，我覺得我沒做錯。如果我跟你拍了，你覺得我做得不好，你跟我說沒得改善，ok，你之後可以跟監製講換我或怎樣，這個我接受的。但你沒有跟我合作過，就這樣否定我，我覺得這樣做不對，那位演員現在都還在公司。」就是因為有過這樣的經歷，所以蘇恩磁現在對一些新演員都會好一些，希望他們有多些機會。

蘇恩磁至今仍非常不忿。（黃浩宏攝）

曾對口對面被呼「茄喱啡」

另外，蘇恩磁也遇過當街被叫「茄喱啡」，她說那些人又不認識她，又不知道她叫什麼名字，但見到她熟口熟面，對口對面說：「『呢個茄喱啡呀』。（妳當時如何回應？）他沒有正面跟我說，是朋友聽到告訴我，我還跟我朋友說，我又聽不到，聽到的話一定會跟他講：『你真的好，TVB的茄喱啡也記得。』」

獲TVB頒「專業演員大獎」 對爸爸有交代

雖然一路走來經歷不同打擊，但蘇恩磁一直堅持住，在《萬千星輝頒獎典禮2014》上獲頒「專業演員大獎」，絕對實至名歸，蘇恩磁感觸說：「當時真的是很大肯定，很開心，因為又經歷了最初被人拒絕（合作）的事件。還有就是我爸爸是2015年，在我攞獎後一年離世的，記得我攞獎的時候，很多人恭喜他，而不是恭喜我，所以對爸爸來說都是很開心的一件事，也算是我對父母的一個交代。」蘇恩磁又笑指媽媽也由反對她入行，到現在只要在《愛·回家之開心速遞》看不到女兒就會問：「妳最近沒拍戲嗎？」成為她忠實粉絲。

蘇恩磁獲TVB頒「專業演員大獎」（《萬千星輝頒獎典禮2014》電視截圖）

曾連續開工30多小時沒得睡

今年是蘇恩磁重回無綫第34個年頭，所參與的作品粗略估計逾339套，基乎每年都維持高產量。蘇恩磁說尤其疫情期間，最高峰試過連續30多個小時沒得睡，當時她連疊《拳王》、《童時愛上你》及《愛·回家之開心速遞》3套劇，而且沒有臨時演員，有時他們也要充當臨時演員，「開工時有股衝勁不覺得累，但收工就睡死，休息一天又來過排第二組戲，我試過累到叫PA給他們開PA休息室給我睡，之後有得返屋企又遇正樓上裝修，所以最迫切那幾天要在將軍澳租酒店住。」

蘇恩磁曾連疊《拳王》、《童時愛上你》及《愛·回家之開心速遞》3套劇，開工30多小時沒得睡。（IG@ceciliaso666）

蘇恩磁笑指當時忙到睡PA房。（IG@ceciliaso666）

演「李秋水」內地受歡迎

除了演活不少主婦角色和闊太貴婦外，蘇恩磁有兩個角色令觀眾印象深刻，就是《天龍八部》的「李秋水」和《巴不得媽媽》演阿姐汪明荃近身的「蘇露華」。蘇恩磁知道「李秋水」在內地很多人認識，她看社交平台經常看到網民提及，最記得當時為她化劇中「爛面妝」的化妝師很慘，「有日外景，我要拍落水戲，而且天氣又很熱，我把疤痕膏撕出來的時候，臉上是有一條條痕，然後化妝師每個鏡頭都要跟著我幫我補妝，因為那些疤痕會掉，她都說從沒試過那麼辛苦。我自己拍又不覺太辛苦，可能年輕，而且都開心的。」

蘇恩磁以往演過不少主婦角色，但她私下原來不但不會煮飯，就連洗衣機都是近幾年才學會用，因自細在父母保護下成長，媽媽不給她碰這些。而近年蘇恩磁「轉型」演闊太演得入型入格，之前更在《Sunday好戲王》節目裡獲頒「另類好戲王 - 闊太王」。（《Sunday好戲王》電視截圖）

蘇恩磁版本的「李秋水」，在內地非常多人認識。（抖音）

與汪明荃合作無人敢遲到

至於在《巴不得媽媽...》，蘇恩磁指與阿姐雖相識多年，但卻首次合作，眾所週知阿姐是很嚴謹和準時的一個人，蘇恩磁說阿姐通常都會比通告時間提早15分鐘回到公司，所以她會比對方再早15分鐘到場，「試過有次我有事，便早點回去先畫好妝，出去忙完自己事情再回來，換衫時見到阿姐望住我，她可能以為我還未返工，後來見我原來已化好妝在換衫，這就ok了。」

蘇恩磁直言跟阿姐拍戲是好的，準時收工兼沒有人敢遲到。阿姐氣場是不是很厲害？？蘇恩磁笑言：「如果你熟悉阿姐，她的氣場其實不是很大，後期我們拍完劇之後，她都有叫我去看粵劇，又叫我去捧家英哥場。」

蘇恩磁指阿姐汪明荃。（IG@ceciliaso666）

遇上《愛·回家》成事業轉捩點

最後當然不得不提令更多人認識她的龍家二太太，蘇恩慈回想當日有個助導找她入劇組，那時是第59集，而一做就做到現在2000多集，「我很感謝珍姐，我從來未拍過一套處境劇那麼長時間，今年已經是第八年；而且我重返TVB那麼多年，正式入屋的是這套劇，縱使現在出街有些人叫不出我的名字，他們都會叫『二太』、『龍二太』。（這角色帶給妳很多？）是的，名氣方面是好了，有段時間工作量都很好。」而且最令蘇恩磁開心的是，現在能以這個角色到老人院舍做義工，唱歌給老友記聽，逗他們開心。

《愛·回家》「龍二太」一角成蘇恩磁事業的轉捩點。（IG@ceciliaso666）

不少觀眾喜歡看她與「三太」樊亦敏爭寵？蘇恩慈稱二人的互動是好玩的，二太原本角色性格不是這樣，但要配合樊亦敏的潑辣，所以她都要因應調節，「但又不可以大家鬥誇，鬥垮觀眾看上去會覺得很嘈和很煩，羅樂林經常都說，如果現實有這樣兩個老婆都不知怎麼搞。」

蘇恩磁指「龍家」戲外關係也很好，相處了七年的兒子鄭世豪離巢，她非常不捨。（IG@ceciliaso666）

蘇恩磁與三太樊亦敏「爭寵」，觀眾勁Like。（《愛·回家之開心速遞》電視截圖）

為「龍家二太」一角豁出去

平時斯斯文文的蘇恩慈，在劇中可謂豁出去演出，又穿魚網襪又跳椅子舞，非常出位。她笑言：「很害怕的，我叫何沛珈不要走，妳要叫我跳，我真的不知怎樣扭的。（另一條白色短裙也令網民印象深刻？）穿這條裙子都不是大問題，最麻煩的是我還要搔首弄姿，導演跟我說：『不要擺那麼大力，拜拜肉呀！』」

蘇恩磁以漁網襪示人，震撼網民眼球。（IG@hpgroxanne）

蘇恩磁為角色豁出去。（Instagram圖片）

看淡愛情︰現在騙案太多了

感情方面，如今蘇恩磁還是單身貴族，問她可想找個伴侶，她很肯定地說：「不會，我覺得現在很舒服呀，為何要找東西束縛自己。其實我不需要有個人經常在我身邊，我最需要是一個可以同我去旅行的朋友。（不再想愛情？）不會，以我這個年紀還想什麼。」講到愛情無分年齡？蘇恩磁笑言：「我不相信，到我這年紀如果再相信這東西，很容易被人騙，現在騙案太多了。」所以蘇恩磁認為現階段如果可以結交到一個聊得來、又可以一起去旅行的普通朋友就可以，不需要再追求轟轟烈烈的愛情。