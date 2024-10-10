梅啟明對天發誓「我冇一樣嘢對阿梅同阿媽唔住」 點知舉錯OK手勢

已故天后梅艷芳的72歲胞兄梅啟明日前自爆婚訊，宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚，並於中環大會堂開記招公布擺酒及婚宴詳情。梅啟明指梅覃美金（梅媽）被姪仔梅柏麟「軟禁」，處境危險，記招其中一個目的是尋母，想梅媽見證及拍板籌備自己的婚事。他指梅媽幾年前送過價值十幾萬的手鈪予May May，認可二人婚事，不過梅啟明的第二任太太Joey，卻表示自己與梅啟明未離婚，若她再娶老婆，即是重婚。而日前網台主持潘小文，就指梅媽沒有被軟禁，是刻意避開梅啟明，怒斥他藉10月10日梅艷芳生忌搞事，表明不會現身及出錢畀酒席等。

梅啟明聲稱梅媽幾年前送過價值十幾萬的手鈪予May May，認可二人婚事（葉志明攝）

今日（10日）下午近2時，梅啟明戴口罩和墨鏡偕May May現身，大會堂有職員在門外戒備。對於記者指他藉結婚引媽咪現身俾錢，他說：「我唔會要佢畀一分一毫！」他表示：「我要貪我一早貪咗。」May說：「一早貪就唔係梅啟明。」他說如果要貪，阿梅最紅嘅時候已經要貪：「佢最紅嘅時候，我自己兩隻手兩隻腳自己去美國做嘢，自力更生。我幾時都係頂天立地，講得出就要咩，佢哋話我貪錢，而家阿梅身邊嘅人就係貪錢！」

梅啟明稱自力更生，幾時都係頂天立地。（葉志明攝）

他強調：「貪錢就唔係我！」記者問，他敢不敢發誓自己冇做過任何事對不起阿梅和梅媽，他舉手說：「我對住燈火發誓，我梅啟明三個字⋯⋯」此時，記者提醒他，他舉着的是「OK」手勢不是舉三隻手發誓，他問：「係咩？我揸鑊，隻手曲晒。」之後佢表示：「我冇一樣嘢對阿梅同阿媽唔住！一路以來我都孝順阿媽，而家伯身邊啲人⋯⋯講返冇意思，你哋都聽到麻木咗。邊個貪邊個謀，謀咗佢啲錢，連阿妹啲衣服都拎去拍賣，你話邊個貪？」記者叫他發咗誓再講，他說舉雙手發誓，「我對住全世界講，我梅啟明三個字，冇對阿媽唔住，冇乜嘢，我妹細細個我照顧佢，佢最紅嗰時我離開佢，我貪嘅就一路喺佢身邊，你明唔明？（如果唔屬實有咩懲罰？）天收！你都係！你挑剔人冇意思！」

舉OK手勢發誓！（葉志明攝）

呢個手勢又啱唔啱？（葉志明攝）

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