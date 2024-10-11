蔣家旻與電視高層老公澳洲註冊相被洩　失控爆喊殘樣曝光

34歲的蔣家旻前年憑劇集《美麗戰場》飾演「反骨琪」鍾家琪一角，奪得《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女配角」。上月，她與電視高層男友周永基在摯愛親朋的見證下於日本輕井澤舉行結婚，原來其實二人一早已到澳洲悉尼秘密註冊，非常神秘。

非常感動！（截圖）

眼紋出晒嚟。（截圖）

有悉尼註冊證婚官今日（10日）於小紅書分享多張蔣家旻與老公周永基註冊時的照片，並大爆二人的愛情故事：「十分榮幸能夠在澳洲悉尼見證香港TVB(無線電視) 女藝人Angel(蔣家旻)與前TVB高層, 現任電視及電影製片人Owen (周永基)的愛情故事。 . 他們在香港工作時認識。在他們長達10年的友誼中，他們不僅有真正的友誼，也最後得到了真愛，成為彼此的Mr Right 及 Mrs Right. . Owen 在悉尼畢業，將Angel帶到這座令人難忘的城市，並作為他們婚禮之旅的目的地之一，對他們來說特別具有意義。 . Angel 沒有明星架子。在婚禮註冊當天溫馨愉快，有很多歡笑，感動時刻，當然是喜悅的淚光。而我收存了超過10年的TV Buddy終於開箱，Angel 說是絕版了，有幸同他們的結婚公仔一同拍照。他們這個公仔已經遊歷了很多個國家了。 感謝你們的信任，選擇我在澳洲悉尼為你們註冊。祝你們永遠幸福快樂，甜甜蜜蜜。」蔣家旻亦承認在9月中於澳洲結婚領證做人妻：「當時我已經喊到變豬頭。」

好有儀式感！（截圖）

好有儀式感！（截圖）

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好有儀式感！（截圖）

好有儀式感！（截圖）

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非常浪漫！（截圖）

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