前TVB小生與神秘老婆狂曬恩愛　「胸」襲攬實冧功唔輸前度陳自瑤

40歲前無綫（TVB）小生蔡淇俊離巢後轉戰內地飲食業，可惜創業屢屢失敗，之後他決定轉戰網店，他不諱言：「希望賺返啲小錢就夠了。」蔡淇俊曾與男友人大髀貼大髀；兼十指緊扣一齊唱K，火速惹來同性戀疑雲，後來他網上否認，更自爆已婚，早前他更拍片幫神秘老婆洗腳，近日終於再帶埋老婆出鏡！

蔡淇俊《宮心計2》演過太監。（TVB截圖）

當上KOL的蔡淇俊，近日又拍片勸戒自己不要發明星夢。（小紅書）

身為老闆的蔡淇俊近日帶員工去旅行進行「團建」 （團隊建設），影片一開始先曬出神秘老婆。蔡淇俊問：「今日帶你出嚟燒烤開唔開心？」神秘老婆甜蜜地撓實蔡淇俊手臂說道：「嗯！好開心！」冧功唔輸前度陳自瑤。及後蔡淇俊又與老婆在岸邊比心心影相，老婆一頭褐色長髮，身形勻稱，聲音低沈，雖然遮住樣，但從聲音判斷似乎與蔡淇俊年紀相約。有網民笑指：「一聽你老婆口音就知係佛山音」。

蔡淇俊帶員工去團建。（小紅書）

蔡淇俊帶員工去團建。（小紅書）

蔡淇俊從未曝光老婆的真實身份，有網民猜測是與他一同開米線店的「龍姑娘」，而蔡淇俊回覆一朵玫瑰花，疑似默認，他又讚好「龍姑娘」的抖音帳號。「龍姑娘」手上的確戴住蔡淇俊上載與老婆為愛狗走失而吵架的影片中的同款手鏈，加上種種線索，有網民稱確信「龍姑娘」就是蔡淇俊的老婆。而「龍姑娘」真名叫「龍玉婷」，她曾在影片中用粗口大罵蔡淇俊，盡顯強勢性格，而蔡淇俊形容老婆：「粗魯又能幹的」。

蔡淇俊與神秘老婆放閃。（小紅書）

蔡淇俊與神秘老婆放閃。（小紅書）

蔡淇俊老婆身形勻稱，聲音低沈。（小紅書）

Sweet。（小紅書）

前TVB小生蔡淇俊老婆曝光！（截圖）

前TVB小生蔡淇俊老婆曝光！（截圖）

前TVB小生蔡淇俊老婆曝光！（截圖）

前TVB小生蔡淇俊老婆曝光！（截圖）

前TVB小生蔡淇俊老婆曝光！（截圖）

陳自瑤性感賀七夕。(ig圖片)

陳自瑤性感賀七夕。(ig圖片)

陳自瑤與好姊妹徐淑敏以及沈卓盈一起做運動。(ig圖片)