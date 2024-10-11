《中年》梁浩銓轉行教唱歌　工餘時間做呢樣嘢份還債：朝10晚6

梁浩銓日前（10/10）出席位於西九龍中心的「叱咤武林主題曲慈善歌唱大賽1024」記者會。他接受《香港01》訪問時，表示最近忙於工作，當日出席純粹為撐場。早前爆出有關梁浩銓欠債的新聞，他坦言目前幕前已減少十分多，不過最主要原因是已經與TVB完約。「公開場合，基本上都冇，托賴就仲有啲晚會。主要係要投入多啲時間喺工作入面，反而幕前真係少咗。」

梁浩銓積極工作還債。（林迅景 攝）

梁浩銓抱恙，所以戴了口罩。（林迅景 攝）

他透露，現時以教唱歌，本行音響工作，企業培訓。「例如就係我負責教唱歌，team入面其他人負責教樂器，team building嘢嚟，我都好主力做緊呢樣嘢，因為好幫到自己嘅network。都幾新奇，可以幫到企業嘅辦公室人員，本來唔識音樂，但係短時間之內可以夾到一隊Band。有啲同事可能真係爭少少，但係唔緊要，可以盡力去做。」他表示，有參加者本來是五音不全，但經過三個月後就變得「唱到一首歌」。他亦表示《中年好聲音3》參加者中，也有他的學生上「雞精班」。

梁浩銓透露他現時有音響、教唱歌、team building及做「步兵」送外賣 4份工作，相當勤力。（林迅景 攝）

對於欠債一事，他十分正面面對，說：「開始進展，但係都未話可以好快還到好大筆。因為唔係打工，有陣時啲客戶找錢遲咗，佢哋都好體諒，如果體諒唔到就盡量協調。」他坦言自己要正面面對欠債一事：「自己小朋友都一歲，佢都要有將來，作為爸爸都要做一個好榜樣。」

梁浩銓曾參加《中年好聲音》。（截圖）

梁浩銓憑《中年好聲音》加入娛樂圈。（截圖）

除了以上工作，原來工餘時候他也會做「歩兵」送外賣。他說：「講真，嗰陣時拮据到去一個程度，做『步兵』真係有荃灣行去葵涌。年頭或者再之前，試過八達通剩返$5，返到屋企出唔到嚟，所以而家就想方法盡快擺脫呢個困境。team building工作唔係經常有，所以我一有時間就做『步兵』，可能朝頭早9點見到有單就去，啲時間攝晒入去，可能一日就係朝10晚6。」