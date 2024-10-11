東張主持兼super tiger成員宣布離巢　34歲魏柏豪疑回歸做空少

又一TVB藝人宣布離巢，高收視節目《東張西望》近年多位主持出走。TVB 10人男團「Super Tiger」成員之一，現年34歲的魏柏豪宣布離開TVB：「多謝有睇東張西望支持我哋嘅你哋。」



《東張西望》主持又走一員，34歲魏柏豪宣佈離巢TVB。（IG：@pacongai）

魏柏豪2021年12月加入《東張西望》。（IG：@pacongai）

魏柏豪訪問何伯何太成為《東張西望》代表作。（IG：@pacongai）

《東張西望》主持魏柏豪日前喪跑追訪深水埗全裸大叔，二人在同一條街道上來回狂奔近10次成為熱話。做過地勤及七年空少的魏柏豪2020年參加《衝上雲霄大選》入行，曾獲力捧成為10人男團「Super Tiger」於成員之一。21年12月加入東張主持行列，曾在疫情期間穿上保護衣入疫區，今年中訪問何伯何太更成為代表作。

現年34歲的魏柏豪於2020年參加無綫電視舉辦的《衝上雲霄大選》節目而入行。(ig@pacongai)

魏柏豪入行之前曾經做過7年機艙服務員。(ig@pacongai)

《東張西望》主持魏柏豪上前訪問叔叔，表明身份後就問叔叔是否經常去那公園曬太陽，叔叔見狀立即收拾東西離開。(節目截圖)

叔叔一直跑，冇理過魏柏豪。(節目截圖)

有網民好佩服魏柏豪一直跟住叔叔跑。(節目截圖)

早前魏柏豪亦曾訪問成一時熱話的何氏夫婦。(ig@pacongai)

魏柏豪貼岀多張外景照懷緬在《東張西望》工作時光：「10月5號我已經離開左東張西望啦。2021年12月1號 係我第一日開東張，果排covid 時期，最深刻係成日都要去拍啲爆發既地方，睇返自己初初拍果啲item 同vo真係成舊飯咁。風吹雨打日曬雨淋，但每次都有導演攝影撰稿係度成set crew一齊，寓工作於娛樂。係呢2年幾3年既時間，多謝東張入面每一位既耐性同照顧，本身其實份人好i，連做街訪都覺得尷尬到一個極致，到後來 “ready? roll左? 直接黎啦gogogo”下星期就有另一種挑戰了 加油✈️。」

魏柏豪2021年12月加入《東張西望》。（IG：@pacongai）

魏柏豪2021年12月加入《東張西望》。（IG：@pacongai）

魏柏豪2021年12月加入《東張西望》。（IG：@pacongai）

魏柏豪是Super Tiger成員之一。（IG：@pacongai）

魏柏豪是Super Tiger成員之一。（IG：@pacongai）

魏柏豪是Super Tiger成員之一。（IG：@pacongai）

魏柏豪是Super Tiger成員之一。（IG：@pacongai）