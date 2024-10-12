TVB視帝離婚後成大贏家　與子女感情親厚家族百億王國申請上市

視帝郭晉安今年5月驚爆與歐倩怡離婚，一對子女郭令山和郭以雅現時與他同住。離婚後，郭晉安雖然被前妻歐倩怡連環數臭，可謂身心傷透但他依然顧情面，從未中傷過前妻。反之，郭晉安繼續努力拍劇，又抽空陪兒子赴英國音樂學院開學，獨自兼顧家庭與事業，實屬不易。郭晉安亦是鮮有即使婚姻破裂，未有敗壞名聲，甚至收穫更多好評的男星。

狀態回春！（IG/@onjai109）

日前，一向私生活低調的郭晉安慶祝60大壽，獲老友黃智賢，王祖藍夫婦、胡定欣、楊茜堯、羅子溢、馬國明等現身祝賀。郭晉安的狀態更勝從前，被網民指回春20年。郭晉安自入行以來，形象極好，他曾與劉小慧拍拖4年，但有傳當年出現第三者蘇志威，兼被對方嫌窮遭狠飛。接受《志雲飯局》訪問時，郭晉安被問有冇一刻恨過或怨過劉小慧為何當時不要他？郭晉安直言：「啱啱分開嘅時候梗係有，但之後就冇了。（你又有冇怨過第三者蘇志威？）會，會！呢個係人性嘅一部份，我唔知點樣令自己釋懷，開頭我同劉小慧講嘅時候都好憤恨，直至大半年之後就冇事了。我之後同蘇志威都拍過劇集，都冇事。而我同劉小慧直至佢生完第一個小朋友，大家再相處返就做返朋友了。」

人緣極好！（IG/@onjai109）

零負評。（IG/@onjai109）

非常厲害！（IG/@onjai109）

人生勝利組！（IG/@onjai109）

郭晉安與歐倩怡結婚後，非常重視家庭，從未有緋聞，更一度減產陪伴兒女成長。7年前接受《香港01》專訪時，歐倩怡曾說：「他絕對是一位好爸爸，因為他細心過我十倍。有時我覺得我似男仔多過他似男仔。他好細微幫女兒紮辮會做這些細心事，如果十分滿分，我給他十二分。」而去年11月，郭晉安亦曾陪16歲的兒子到英國音樂學院面試，及實地視察當地環境，最後兒子成功被取錄。郭晉安當時透露兒子遺傳了父母的藝術天份，對音樂有濃厚興趣，擅長法國號，並有意成為音樂家。雖然他表示大感不捨，但亦希望兒子可以學習獨立生活，而思想開通的他更謂做音樂難搵食，但他亦不會阻止兒子的去向，並笑言仔仔的學費很貴，要多登台幫補一下。

有人認為歐倩怡現時自恃讀書多了就經常炫耀學歷，更忘記當初是郭晉安供她讀書。（IG@cindyauau）

歐倩怡受訪時的一番「死過翻生」經歷，令自己和前夫郭晉安都引起負評。（資料圖片）

雖然婚姻失敗，但郭晉安依然與子女關係親厚，事業更更上一層樓，胞姐郭致因99年創立的草姬集團早前向港交所(0388)申請上市，有指草姬經營多元化保健品及美容與護膚品供應商，現時一共有8個品牌，根據市場研究機構根據弗若斯特沙利文報告，「草姬」是香港保健品中家喻戶曉的品牌名稱，又認為本港保健品市場穩步成長，市場規模由2019年的約90億港元增至2023年約100億，預期將進一步增加至2028年約127億元。郭晉安則為非執行董事兼品牌大使，負責集團的市場營銷提供整體戰略建議，每年總酬金64萬元。值得留意的是，郭晉安於2022年3月23日，分別以30萬元轉讓以及15萬元子公司草姬國際及ZINO International手頭上全部股份予胞姐郭致因，時間與前妻歐倩怡分居時間相約。另外，又有傳郭晉安持有多間住宅同工商廈單位，市值近億元。

住豪宅！（IG/@onjai109）