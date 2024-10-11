「陳冠希舊愛」着馬甲大騷傲人線條　PS加持顏值身材幾級跳

陳冠希舊愛謝熙婷（Cammi，前名謝芷蕙），一直過住闊太生活，平日經常周遊列國，仲要乘坐私人飛機，但卻始終未有見她工作，總之財來自有方。Cammi外貌愈來愈精緻，眼大大、瓜子臉，身材誇張，她亦不時在IG分享靚相。繼上次她分享上下險失守的相片外，今日（11/10）她又再分享令人震驚的畫面。

陳冠希舊愛謝熙婷Cammi經常派福利。（ig@cbbheree）

陳冠希舊愛謝熙婷Cammi大騷傲人上圍。（ig@cbbheree）

今次不是比堅尼泳衣這麼簡單，而是穿上一件馬甲上衣，大騷傲人上圍，在「PS裝甲」加持之下，視覺效果非常之震撼！帖文更似乎紅到國外，有外國網民以英文留言詢問她的名字。

2017年的Cammi行成熟路線。（IG/@cbbheree）

2015年，Cammi年僅20歲。（IG/@cbbheree）

2016年的Cammi（IG/@cbbheree）

2019年的Cammi給人鄰家女孩的感覺。 （IG/@cbbheree）

陳冠希舊愛謝芷蕙（Cammi、現名謝熙婷）大曬不科學身材。（IG：@cbbheree）

陳冠希舊愛謝芷蕙（Cammi、現名謝熙婷）大曬不科學身材。（IG：@cbbheree）

陳冠希舊愛謝芷蕙（Cammi、現名謝熙婷）大曬不科學身材。（IG：@cbbheree）

今次Cammi身型比較科學。(ig@cbbheree)