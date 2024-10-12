港產花美男成功修身顏值回歸　疑受情傷曾暴脹達200磅肥到冇頸

現年37歲的洪卓立（Ken）當年參加英皇新秀歌唱大賽奪得亞軍後入行，主打清新花美男路線，高大靚仔的他大受歡迎，更憑一首《彌敦道》爆紅。去年洪卓立無預警宣布與Hillary劉沛蘅分手後首度公開露面，身形明顯暴脹，當時他透露增磅增肌體重達200磅，達到人生巔峰，令外界不禁擔心其身體狀況。不過近日在內地舉行巡迴演唱會的洪卓立，積極修身，日前他就曬出近照，並寫道：「兩日一夜之爆宣傳日之天才夾爆手指，無事了 放心😂」可見他的身形比之前明顯清減不少！

洪卓立（Ken）當年參加英皇新秀歌唱大賽奪得亞軍後入行，主打清新花美男路線。（視覺中國）

近年洪卓立身形完全不同。（IG@hungcl）

去年洪卓立無預警宣布與Hillary劉沛蘅分手。（IG@hungcl）

去年11月洪卓立分手後首度公開露面，身形明顯暴脹，當時他透露增磅增肌體重達200磅，達到人生巔峰，令外界不禁擔心其身體狀況。（資料圖片）

近日在內地舉行巡迴演唱會。（IG@hungcl）

身形比之前明顯清減不少！（IG@hungcl）

意外夾到手指。（IG@hungcl）

洪卓立初出道時斯斯文文、青靚白淨，走花美男路線，更憑一曲《彌敦道》唱到街知巷聞，但其後他就因爆肺兼肺積水，被迫停工休息近兩年，更多次被網民誤傳死訊。去年11月洪卓立宣布分訊後首度出席公開活動，但暴脹身形就嚇窒網民，更慘被指「肥到冇頸」，當時他出Post否認受情傷而自暴自棄肥了很多，而是為增磅增肌到200磅，其後再進行地獄式減肥。

洪卓立曾分享少年時照片。（IG@hungcl）

當年真係青靚白淨！（IG@hungcl）

走花美男路線。（視覺中國）

曾被迫停工休息近兩年。（IG@hungcl）

洪卓立分手後身形暴脹幾個碼。（IG@hungcl）

洪卓立指辛苦練來的肌肉去，因為自己不小心觸碰舊患腰傷關係，完全停止了重訓幾個月。（IG@hungcl）

洪卓立出席有份參演的英皇電影《海關戰線》首映禮。（資料圖片）

洪卓立友人見到多年前嘅MV截圖，表示完全唔認得佢。（IG@hungcl）

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今年洪卓立重新出發，在東莞、廣州、順德等地舉行巡迴演唱會，雖然已經清減了，但仍面圓圓，而他事後亦坦言因腰傷關係完全停止了重訓，並宣布將努力減磅：「看看能不能盡量變回以前「你們很喜歡但我自己很不喜歡」的樣子😂」而相隔兩個月再露面的洪卓立似乎已修身有成，身形明顯瘦削了不少，顏值回歸！

洪卓立坦言因腰傷關係完全停止了重訓。（IG@hungcl）

舉行巡迴演唱會。（IG@hungcl）

雖然已經清減了，但仍面圓圓。（IG@hungcl）

今年4月仍面圓圓。（IG@hungcl）

修身有成！（IG@hungcl）