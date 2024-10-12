TVB視后疑因被投訴致冇劇拍　無懼空襲闖荒島拍節目成娛圈第一人

現年33歲的蔡思貝（Sisley）在2013年參選港姐奪得亞軍後入行，加入TVB後備受力捧，入行僅7年就憑《踩過界II》榮登視后寶座，風頭一時無兩！不過緋聞不斷的蔡思貝形象受損，更一度被指介入王浩信同陳自瑤的婚姻，令她在內地的觀眾緣甚差，今年年初大批網民更湧入樂易玲（樂小姐）的小紅書留言「別找蔡思貝演戲」。今年6月蔡思貝出席活動時亦坦言冇劇拍，但就透露將會拍攝節目。原來蔡思貝日前已出發拍攝TVB全新節目《與天地對話》，今次她更會勇闖被喻為「地球上最像外星的地方」、位於阿拉伯海的索科特拉島！

蔡思貝（Sisley）在2013年參選港姐奪得亞軍後入行，加入TVB後備受力捧。（IG@sisleychoi）

入行僅7年就憑《踩過界II》榮登視后寶座，風頭一時無兩！（IG@sisleychoi）

今年年初大批網民湧入樂易玲（樂小姐）的小紅書留言「別找蔡思貝演戲」，更吸引過萬人點讚。（小紅書截圖）

蔡思貝曾在出席劇集《飛常日誌》宣傳活動時回應「被負評」事件，她在接受《香港01》訪問時直言有留意：「唔係第一日嘅事，由得佢繼續，然之後某年某月希望大家因為我嘅作品，各樣嘢可以令大家見到。」當被問到是否因為緋聞太多令外界對她有不好印象，她就表示：「可能係啦，大家如果有雪亮嘅眼睛都知道點睇。」（資料圖片）

對於「別找蔡思貝演戲」的留言多達逾6000個like（現時已過萬），她就大方回應：「呢個世界多過六千人嘅。（大家覺得你演技差，未夠班是視后等級喎？）呢個都係部分人嘅意見。（有指你太做作喎？）識我嘅人都知道我係點。」（IG@sisleychoi）

地球上最像外星的地方：索科特拉島！（Boris Khvostichenko/wikimedia）

TVB全新節目《與天地對話》繼找來姜皓文、余文樂前後出發到中東也門及澳洲拍攝後，視后蔡思貝日前亦出發到索科特拉島拍攝。蔡思貝出發前帶同愛犬返公司開會，她在接受TVB娛樂新聞台訪問時表示十分期待今次行程：「呢個島係被喻為世界上最似外星嘅地方，上面有啲生物、植物都係呢個地球上其他地方搵唔到嘅嘢，我覺得好幸運嘅就係因為我哋係香港第一個電子傳媒、我係第一個artist（藝人）可以有幸去到呢個島度拍攝，希望係以我嘅體驗去同大家觀眾分享呢個島嘅特別之處啦。」

蔡思貝出發前帶同愛犬返公司開會。（YouTube影片截圖）

十分期待今次行程。（YouTube影片截圖）

娛圈第一人！（YouTube影片截圖）

索科特拉島可能是這世上最似外星地方的島嶼，全因島上奇形怪狀的龍血樹。這個奇異小島位於也門的亞丁灣，島上有超過800種稀少物種，當中有三分之一都是這個小島獨有的。（Instagram@ninitdm2012）

雖然蔡思貝今次行程將會途經有空襲危機的也門，但她就透露出發前有跟公司確認安全狀況，所以都好放心，她又指收到姜皓文的短訊，預祝她拍攝順利，令她倍感窩心。蔡思貝透露今次在島上拍攝全程「無瓦遮頭」，但她仍十分期待體驗原始生活，當地更連電話都收不到：「買電話卡都冇用，呢樣嘢都幾開心，真係可以擺低一切去個荒島度，去同大自然溝通，睇吓星空、Camping咁，我好開心好興奮。」

雖然蔡思貝今次行程將會途經有空襲危機的也門，但她就透露出發前有跟公司確認安全狀況，所以都好放心。（YouTube影片截圖）

十分期待體驗原始生活。（YouTube影片截圖）

島上最著名的「龍血樹」。（YouTube影片截圖）

索科特拉島與世隔絕1800萬年！（YouTube影片截圖）

大露背。（IG@sisleychoi）

大騷長腿。（IG@sisleychoi）

性感Deep V。（IG@sisleychoi）