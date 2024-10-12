TVB視后疑因被投訴致冇劇拍 無懼空襲闖荒島拍節目成娛圈第一人
撰文：董欣琪
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現年33歲的蔡思貝（Sisley）在2013年參選港姐奪得亞軍後入行，加入TVB後備受力捧，入行僅7年就憑《踩過界II》榮登視后寶座，風頭一時無兩！不過緋聞不斷的蔡思貝形象受損，更一度被指介入王浩信同陳自瑤的婚姻，令她在內地的觀眾緣甚差，今年年初大批網民更湧入樂易玲（樂小姐）的小紅書留言「別找蔡思貝演戲」。今年6月蔡思貝出席活動時亦坦言冇劇拍，但就透露將會拍攝節目。原來蔡思貝日前已出發拍攝TVB全新節目《與天地對話》，今次她更會勇闖被喻為「地球上最像外星的地方」、位於阿拉伯海的索科特拉島！
TVB全新節目《與天地對話》繼找來姜皓文、余文樂前後出發到中東也門及澳洲拍攝後，視后蔡思貝日前亦出發到索科特拉島拍攝。蔡思貝出發前帶同愛犬返公司開會，她在接受TVB娛樂新聞台訪問時表示十分期待今次行程：「呢個島係被喻為世界上最似外星嘅地方，上面有啲生物、植物都係呢個地球上其他地方搵唔到嘅嘢，我覺得好幸運嘅就係因為我哋係香港第一個電子傳媒、我係第一個artist（藝人）可以有幸去到呢個島度拍攝，希望係以我嘅體驗去同大家觀眾分享呢個島嘅特別之處啦。」
雖然蔡思貝今次行程將會途經有空襲危機的也門，但她就透露出發前有跟公司確認安全狀況，所以都好放心，她又指收到姜皓文的短訊，預祝她拍攝順利，令她倍感窩心。蔡思貝透露今次在島上拍攝全程「無瓦遮頭」，但她仍十分期待體驗原始生活，當地更連電話都收不到：「買電話卡都冇用，呢樣嘢都幾開心，真係可以擺低一切去個荒島度，去同大自然溝通，睇吓星空、Camping咁，我好開心好興奮。」