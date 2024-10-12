菊梓喬拍新歌MV罕性感　難與緋聞男友保錡合作︰我嘅工作比較單一

Hana菊梓喬同保錡傳出緋聞成為城中熱話，不過Hana都依然努力在事業方面衝刺，好似最近又為HOY 播映的古裝劇《長相思》演繹港版主題曲《愛失去以後》，仲以全新方式拍攝新歌MV，一別過往較為靜態嘅形象，戴住HEADPHONE聞歌起舞，又在床上揈手揈腳，同佢平日嘅慘情形像截然不同。



菊梓喬為新歌《愛失去以後》拍攝MV。

菊梓喬為新歌《愛失去以後》拍攝MV。

說到《愛失去以後》的主題，Hana說：「喺個歌名悲傷啫，只係一個故事，我都無愛失去嘅，大家唔駛擔心我，我OK。」今次係Hana轉會後第二次唱主題曲，上次拍「萬年」MV 上山下海熱到飛起，今次佢就為大家爭取福利，在室內有冷氣的地方拍攝：「今次MV 幾得意，同一般嘅MV有啲唔同，大家想知我失去愛以後會做啲咩？咁就要睇MV 啦﹗」而MV 中亦有兩個截然不同的造型，一個是較為動感的，穿上小背心的Hana亦罕有騷出事業線，而另一造型是比較感性的，Hana邊唱邊淚流披面，未知是否觸動往日情傷？

HANA MV 中的另一造型較為感性。

HANA MV 中的另一造型較為感性。

HANA MV 中的另一造型較為感性。

既然與保錡傳緋聞，兩人又會否有合作或合唱的契機呢？「呢樣就難啲，我嘅工作都比較單一。」（對方唱RAP 都好勁喎？）「其實我自己嘅歌都有一定曲風，好少去跟風。」Hana希望未來有多啲衝擊，可以嘗試多些曲風，甚至參與拍劇、出外拍綜藝都無問題。

菊梓喬無意同保錡合作。