44歲男神急速衰老撞樣63歲劉德華？　抬頭紋大眼袋被嘲似「阿伯」

現年44歲的陳冠希（Edison）初出道時絕對是「型英帥靚正」的男神代表，但近年屢被指容貌崩壞，近日再有生圖流出，竟然撞樣劉德華？！不過實情，滿臉皺紋、加上超大眼袋的Edison，看上去比63歲的劉德華更顯老。

Edison最近推出以港式奶茶為靈感的全新奶茶配色 CLOT Superstar，自己化身埋「茶記伙記」。（IG@edisonchen）

Edison拍片扮被偷拍，即舉中指還擊。（IG@edisonchen）

Edison主理的潮牌CLOT與Adidas Originals有聯乘合作，日前在上海一間港式風味的茶餐廳舉行Catwalk騷，Edison一到場即惹來現場女士們興奮大叫：「Hello,Edison.」有網民在小紅書分享短片，見Edison一頭兩邊剷青All back髮型，一貫型佬姿態登場。

Edison一頭兩邊剷青All back髮型，一貫型佬姿態登場。（小紅書截圖）

Edison禮貌向在場人士打招呼，但一個微表現，令臉部皺紋盡現。（小紅書截圖）

抬頭紋同法令紋都好深。（小紅書截圖）

Edison在零修圖下真實容貌曝光，見他一個微表情跟人打招呼，越行越近鏡頭，額頭上驚現四、五條深邃皺紋，而且皮膚鬆弛，有下垂感。最令人驚嘆，是他的一雙大眼袋，某些角度會見到眼角深紋，與法令紋形成水平線。

眼袋勁大，眼角紋與法令紋形成水平線。（小紅書截圖）

驟眼看似劉德華。（小紅書截圖）

燈光關係，看似一頭白髮。（小紅書截圖）

Edison被指撞樣劉德華。（網上圖片）

亦有網民覺得似趙本山。（網上圖片）

不少網民見到Edison這個狀態後大感吃驚，除覺得他似趙本山外，還有點像劉德華，看上去比真實年齡還老，網民紛紛留言：「成個阿伯」、「冠希爺爺哈哈」、「這眼袋也太誇張了吧」，但亦有人覺得自然老去好難得：「大家都說他老了，他應該沒有打醫美的針保養，自然老！所以眼袋什麼都有！」、「他雖然老了，但也是頂流」。

網民不留情面，指Edison似阿伯。（小紅書截圖）

有人覺得似劉德華。（小紅書截圖）

陳冠希於2008年因為女星艷照事件，一度宣佈無限期退出香港娛樂圈。之後他主力發展自己的潮牌CLOT，做得有聲有色，並跟內地名模秦舒培結婚，兩人婚後育有一寶貝女兒Alaia，一家三口幸福美滿。