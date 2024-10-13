森美流落大阪再爆奇遇　入住酒店最後一房疑鬧鬼：唔知有冇死過人

森美近日與童顏靚老婆陳雅嫻（Veronica）遊日本，還罕有放閃，豈料昨晚（12日）他晚上10點幾於大阪街頭拍片求助，自爆早前透過訂酒店網站預訂房間，一星期前已畀錢及確認，12日下午卻臨時收到電郵通知指房間取消了，即使他去櫃枱跟職員爭論2小時都無果。處境徬徨的他指四圍撲酒店都被告知爆滿，森美說：「而家夜晚十點，我搵晒成個大阪都冇酒店……唯一搵到嘅酒店喺奈良，但係冇可能飛去奈良，最後發生咩事會點呢？」他更表示老婆已開始嬲豬不理睬他，幸好最終他獲朋友幫助，成功搵到房間過夜，放下心頭大石的他開玩笑稱：「爭啲真係要7街瞓」。

森美流落大阪「7街瞓」 藝人分享訂酒店中伏經歷唔及呢個苦主慘

森美晚上10點幾於大阪街頭拍片求助，自爆早前透過訂酒店網站預訂房間，畀晒錢及確認，臨時卻收到電郵通知指房間沒有了。（IG@sammy903）

森美笑言，冇酒店房住的他想過住情趣酒店、露營車、網吧等等。（IG@sammy903）

森美真係去網吧搵地方瞓，但都冇位。（IG@sammy903）

老婆爆老婆嬲豬，片中可見她已一支箭行前，唔理森美。（IG@sammy903）

不過，森美之後原來再爆奇遇，他接受傳媒電話訪問時，透露自己最終入住偏遠地區酒店的房間，更是最後一間空房，不過攞完鎖匙後，就怪事連連。森美說去到房門外，門竟是開著，用防盜卡住，由於該房間是最後一間房，也令他相當害怕，不知原本到底有否打算開放畀遊客住，他更問：「間房唔知有冇人死過？唔知係咪有鬼？」最終驚慌一輪後才入睡。至於最終有冇靈異經歷，他就未有向傳媒透露，相信要待他回港在節目分享。

森美最終找到地方下榻，該房間是最後一間房，他透露有怪事發生。（IG@sammy903）

森美預告會在星期二的電台節目上分享更多。（IG@sammy903）

.