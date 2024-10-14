樂壇天后見舊愛新舖生意麻麻　用每年唯一次食拉麵Quota拉隊撐場

容祖兒入行以來曾公開過的男友，就只有劉浩龍以及有「日本通」、「拉麵陳」之稱的陳方藤。雖然兩人已分開十幾年，男方早前更被指與廖碧兒撐枱腳，不過容祖兒與陳方藤原來再見亦是朋友，男方新店開張生意未穩定，祖兒就拉大隊去撐場，有情有義！

陳方藤有「拉麵陳」之稱，他有經營幾間不同種類的日本餐廳。（IG@meterchen）

容祖兒近日與好友舒文到訪舊愛陳方藤新開的拉麵店。（IG@yungchoyee）

近日陳方藤的拉麵店開張，但可能因為是樓上舖關係，生意不太穩定，雖然有時都排長龍，但他日前貼出晚上8點晚市的「拍烏蠅」相，坦言：「8pm過後，與昨天差天共地😮 現在香港的市場，真的很難捉摸！」而一、兩日後，容祖兒立即與舒文、何秉舜等音樂人去幫襯，又影相又拍片，除了標註陳方藤外，更寫埋地址幫手宣傳。陳方藤都轉發了貼文，Hashtag：「識飲識食」

陳方藤日前發文，指新舖8pm都冇人幫襯，嘆市場難捉摸。（Threads@meterchen）

第二日舊愛容祖兒立即帶朋友去食，更出Post宣傳，非常支持！（IG@yungchoyee）

片中可見容祖兒與舒文食蝦拉麵食到舔舔脷，但她竟寫住：「每年一次吃拉麵嘅quota 獻左比哈哈哈🦐麵，但係其實想下個禮拜再試埋蠔麵喎」網民都驚訝為何一年只可以食一次拉麵那麼可憐，相信因為她要維持Fit爆身段，平時對飲食非常嚴格，但將「一年一次」的機會留畀舊愛，由此更可見祖兒非常重視對方！蔡卓妍（阿Sa）留言：「想食！！！」祖兒就問：「go with u?」有人則笑說，但祖兒已用了今年的Quota，可能要2025才能跟阿Sa去食。前師妹曾樂彤都很驚訝為何每年只可食一次，她回覆：「係呀好矜貴㗎，你親手煮俾我可以食多一次」

祖兒同舒文食到舔舔脷，她更拍片宣傳，並且配上自己的公仔麵廣告舊歌《一面之緣》。（IG@yungchoyee）

舒文之前已去過這間店，還被「拉麵陳」爆他是「拉麵試味總監」。（IG@meterchen）

相信因為要嚴格管理飲食保持身型，容祖兒透露自己每年只得一次食拉麵機會，足見她很畀面陳方藤！（IG@yungchoyee）

蔡卓妍（阿Sa）留言：「想食！！！」祖兒就問：「go with u?」有人則笑說，但祖兒已用了今年的Quota，可能要2025才能跟阿Sa去食。（IG@yungchoyee）

容祖兒入行早期曾與陳方藤拍拖達5年之久，一向不擅講大話的她，雖然對感情事低調，但被問起時都不會否認，而2008年，她在電台節目上開腔向吳君如大談這段舊情，透露是自己主動出擊追求男方，可能聚少離多，反而少磨擦，因此都維持了好幾年，不過久而久之他覺得對方比自己幼稚，話題也開始講唔埋『欄』，於是便分開。