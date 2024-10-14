陳冠希IG曬妻女泳照震撼網民　上海開冰室舉中指態度惡劣招呼客人

現年44歲的千禧男神陳冠希（Edison）近年主力發展潮牌事業，在2017年與名模秦舒結婚，並育有一女Alaia後，Edison一改「壞孩子」形象，，不時在社交網分享家庭樂，昨日（13日）他在Instagram分享了妻女的泳照，驚艷不少網民。

Edison近年主力發展潮牌事業。（IG圖片）

陳冠希昨日在IG分享了愛妻與女兒在沙灘曬太陽的泳裝照，本身是名模的秦舒培四肢纖瘦之外，更有川字腹肌。而令人意外的是，女兒Alaia年紀輕輕竟然同樣有腹肌，盡得父母優良遺傳。有大批網民看到照片後都忍不住留言大讚：「天！好絕」、「The lines are too beautiful wow !! Alaia從小就健身了呀」、「都有腹肌」、「Six packs Alaia」。

陳冠希昨日在IG分享了愛妻與女兒在沙灘曬太陽的泳裝照。（IG圖片）

另外，Edison在上海開設了期間限定港式冰室，日前在IG分享了短片。片中可見Edison正與友人用餐，發現有人偷拍後，Edison對鏡頭舉中指，以搞笑方式作宣傳。冰室日前正式開業，Edison今次化身茶餐廳伙計，用惡劣態度招呼客人，充滿港式獨有茶記文化，連網民都笑指服務態度有地道香港的感覺。

Edison今次化身茶餐廳伙計，用惡劣態度招呼客人。（IG圖片）

Edison在上海開設了期間限定港式冰室。（IG圖片）