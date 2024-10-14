麥美恩撞見呢位經典「傻大姐」　網民：隔住Mon都feel到馬笑聲

58歲梅小惠於80至90年代憑《他來自江湖》、《皆大歡喜》等劇集而走紅，其「傻大姐」的形象和招牌「馬笑聲」相當深入民心，當其時更流傳着一句由阮兆祥設計的出場白「梅小惠，世上最美麗」。2004年後梅小惠完成了《皆大歡喜》拍攝後，就開始淡出演藝圈投身設計公司。

麥美恩撞見呢位經典「傻大姐」梅小惠。（threads截圖）

日前（13/10）麥美恩於澳門一個戲劇活動上與梅小惠碰面，兩位「傻大姐」更相當投契，擁抱着合照。麥美恩於threads上分享合照，並寫道：「畫面有聲，梅小惠～～世上最美麗，終於相認」。有網民就留言讚梅小惠十分年輕：「望住幅相突然諗起佢同周星馳拍劇嗰幕」，「梅小惠真係百看不厭」，更有人笑言：「佢把好似馬嘅笑聲好易認」，「隔住個Mon都feel到馬笑聲」，「個po好嘈」。

麥美恩撞見呢位經典「傻大姐」梅小惠。（threads截圖）

梅小惠曾出演由王祖賢主演的電影《摩登如來神掌》。（網上圖片）

梅小惠在《樂壇插班生》中的原型是周慧敏+袁詠儀+鄭秀文。（網上圖片）

梅小惠與趙學而合作拍攝無綫電視劇《皆大歡喜》戲內鬥到戲外，事緣趙學而多次遲到惹梅小惠不滿，二人從此割席。（《皆大歡喜》劇照）

除了「慈姑」夠搶鏡，劇中四大女主人林漪娸、趙學而、梅小惠和陳彥行極為是非精，四人互動抵死兼搞笑，趙學而劇中的尾音更成為當時香港人模仿的對象。

有些白羊則是不識趣型，和朋友聚會時只要話匣子一開，就會當自己家裡一樣高談闊論、講得口沫橫飛，完全不管餐廳氣氛適不適合，遇到侍應請他降低音量，還會覺得對方存心挑剔，大叫「下次不來了！」。屢傳不和多年的梅小惠及趙學而都係白羊座！（《皆大歡喜》截圖）

梅小惠於04年拍畢《皆大歡喜》後，慢慢淡出幕前。（網上圖片）

「我唔係歌手，但有首經典金典，唔係靚女，但有一個媲美靚女嘅稱號。」（陳順禎攝）