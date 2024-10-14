《十七年》張可欣陳書昕人氣急升有廣告拍 帶挈導演轉型做經理人
撰文：鄧穎琪
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ViuTV劇集《十七年命運週期》剛播完，劇中兩位年輕主角「番茄」張可欣和「小青」陳書昕演技獲網民好評，人氣急升。而導演羅嘉駿更被網民「聲討」，指劇情太感動，令觀眾「喊餐飽」。
雖然劇集已播完，但羅嘉駿、陳書昕和張可欣再度合體拍攝廣告，更一改愁雲慘霧氣氛，展現兩位少女青春活力氣息！陳書昕喜聞劇集深受網民討論，初嘗被認出的滋味：「我唔覺得自己人氣高啦，但都有啲觀眾會叫到角色嘅名，希望有朝一日佢哋記得我嘅真名。」
這次三人再聚拍廣告，看似是劇集延續，但原來是兩位少女「帶挈」導演掙外快：「其實係搵我哋先嘅，之後話想搵埋導演一齊拍，最終先成事，不過一年前係導演畀機會我地拍劇，係佢『帶挈』我哋先有機會向佢報恩。」
羅嘉駿向來擅拍女性劇本，他笑指現計劃進軍「經理人」角色，發掘更多新演員：「我都想發掘一啲新演員，呢個行業係好需要嘅，但唔一定想捧女仔！（想似花姐？）花姐（黃慧君）冇辦法超越，佢嘅份量太重啦。（邊方面份量？）你哋自己諗，如果真係實行嘅時候，我會想向佢請教就真嘅。」
第一次拍廣告的張可欣向導演賣口乖，表示拍劇比廣告更吸引，隨即被羅導演踢爆曾於片場「發脾氣」，搞到她不知所措急解釋：「佢誤會咗我啊！因為有時拍到好長時間，我企埋一邊唔講嘢，佢就以為我發脾氣。我未習慣入行，都係第一次拍廣告，加上集合時間有啲早，我係驚到唔敢瞓覺怕唔知醒，希望夠精神頂到全日。」
張可欣表示想再涉足戲壇，與不同演員合作：「因為拍戲係長時間工作，大家培養關係去做一件事，我真係冇喺片場發過脾氣。」