陳百祥拍片批國足唔掂自薦做教練惹爭議：講笑我邊有資格做

陳百祥早前在抖音拍片評論國足慘敗0-7 原因，指自己清楚知道國足的弊病和弱點在哪，更表明國足只有一個方法能挽救局面，並謂：「就係我返去做中國隊嘅教練，咁就有救。多數都入到世界盃，贏（冠軍）就未必，八強冇問題。」片段公開後，隨即引起網上熱議。

陳百祥今日出席「媽妹笑住唱PartII」演唱會發佈會。（葉志明攝）

陳百祥（阿叻）今日（14/10）現身尖沙咀出席「媽妹笑住唱PartII」演唱會發佈會。就事件接受《香港01》訪問時笑言：「其實講笑啫，我邊有資格做。不過我就有做青訓就真，我一路同好多教練一齊，希望訓練到啲後生仔鍾意小型球，然之後再發返出去的大足球。（網民話你做教練可能有得教！）咁又唔會嘅，大家都係講笑啫。而我就覺得中國隊落敗原因之一，係陣中嘅隊員多數係北方人，相比南方嘅球員柔軟度不足。就好似香港過往由譚詠麟個老竇，到四騎士及容至行，一路落嚟嗰啲，我哋都唔會輸俾日本同韓國，但到後期中國隊出嚟，大部份都係北方嘅，反而係輸。你可以睇到全世界嘅足球，最好波係阿根廷巴西，都係南美嘅。而歐洲南面嗰邊嘅就有西班牙、荷蘭、法國。咁所以你睇到北方係唔得㗎。而中國舊時嘅球王，同埋贏晒成個亞洲都係我哋廣東呢一邊嘅人，呢個係我踢咗幾廿年嘅波所睇到嘅嘢。」

陳百祥今日出席「媽妹笑住唱PartII」演唱會發佈會。（葉志明攝）