李多慧搭飛機赤腳擺上櫈觸發公關危機　台灣網民冇嬲反極力護航

李多慧從韓國到台灣擔任捧球啦啦隊，近年間迅速在台灣走紅，人氣急升之餘更收入幾級跳，比台灣本土明星更網民歡迎。近年threads大行其道，資訊流通之外也引起了不少文化衝擊，其中一樣就是「飛機上赤腳放在座椅」事宜。

李多慧從韓國到台灣擔任捧球啦啦隊，近年間迅速在台灣走紅，人氣急升之餘更收入幾級跳，比台灣本土明星更網民歡迎。（Instagram / @le_dahye）

李多慧（Instagram / @le_dahye）

關於「飛機上赤腳放在座椅」一事，台灣網民普遍認為屬不文明，相當不衛生的行為。涉事者除有機會被開po公開討論外，還有機會被拍上網公審。有關的飛機上行徑，更有早前引起討論的「打平飛機坐椅」一事，如果明星或公眾人物甚至是普通市民做這些事時，更有可能在台灣社會引起討論，撻伐或「炎上」，但似乎李多慧是當中的例外！

有網民也在threads上討論「李多慧搭飛機赤腳擺上櫈」一事，但也已經刪文了。（截圖）

早前李多慧坐商務倉外遊，並拍下自拍照在社交平台分享，穿着便服凡她，赤腳坐在庭椅上享受着個人時光，但照片的角落就拍到她赤腳的身影，但此次李多慧卻沒有觸發網民反感。有人留言表示，網民肯定不會介意，有人就毫不避諱：「腳肯定香香的」，又有人問：「李多慧的腳會不會臭？」引來其他網民回答：「有在運動的女生一定有味！」對此亦有人留言：「不要踩在前座的椅背上就OK阿」，「商務艙怎麼踩沒人管」，「到底關你屁事」，還有香港網民留言：「勸你唔好咁多事！」但似乎因為引起大家討論，有關帖文只存在幾小時就被刪除了。

韓國啦啦隊女神李多慧。（IG@le_dahye）

韓國啦啦隊女神李多慧。（IG@le_dahye）

韓國啦啦隊女神李多慧。（IG@le_dahye）

韓國啦啦隊女神李多慧。（IG@le_dahye）

韓國啦啦隊女神李多慧。（IG@le_dahye）

舞藝高強的李多慧1人大跳同鄉女團「LE SSERAFIM」的《Eve,Psyche& The Bluebeard's wife》、《UNFORGIVEN》、與《ANTIFRAGILE》等多首知名歌曲，造成話題。（YouTube@Rakuten Girls）

李多慧（Instagram / @le_dahye）