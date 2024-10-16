46歲TVB女星激罕與香港燈箱大王男友曬恩愛　註冊結婚拖足14年

46歲的楊卓娜近年除了拍劇外，亦積極在社交網直播帶貨，最近她就激罕帶有「燈箱大王」之稱的男友楊志翹一同飛大阪，預告將會在大阪和京都連續3晚開Live。2009年1月，楊卓娜親口承認懷有香港燈箱大王楊志翹的孩子，同年傳二人已註冊結婚，直至2021年年初，楊卓娜坦承二人並未註冊，震驚外界。

二人激罕曬恩愛。（FB照片）

多年來持家有道。（IG/@lennayeung）

楊卓娜曾接受《香港01》訪問時稱：「其實我跟他仍未註冊，並非不想註冊，只係一直左拖右拖，就好似屋企大掃除，要好大決心。註冊不難，但我認為一生人一次，想要隆重、想要做到好靚，想大家都有難忘的回憶。但籌備需時，每次想實行，不是要開劇就是有其他事情要處理。比起豪華，我更想要溫馨一點的婚禮，我們常常都會討論、研究婚禮場地，好似睇樓一樣，哈哈！我相信兩個人的關係多於一張紙，當然也是因為他給予我信心，當我有這信心時，那張紙只會是一個形式、法律文件。」雖然二人的感情未有婚姻加持，但持家有道，跟兩位繼女多年來關係要好，一家五口和樂融融。

楊卓娜一家人好Sweet！（IG@lennayeung）

+ 43

事業方面，楊卓娜與楊茜堯（楊怡）在台慶劇《黑色月光》演姊妹，劇集已於優酷視頻正式開播的《黑色月光》，開播前預約人數超過278萬，囊括了優酷熱搜、優酷電視劇榜、優酷港劇榜、抖音劇集榜、微博劇集影響力待播榜、微博劇集影響力熱播榜、貓眼全網熱度榜、小紅書熱點榜等八大熱度榜的No 1位置之餘，在小紅書劇集話題瀏覽量及抖音主話題播放量，更分別突破1617萬及高達4.2億，勢如破竹。