鄭中基與何慶湘風波拉前妻落水被指無品　蔡卓妍10字回應盡現大方

阿Sa蔡卓妍今日（15日）以一身Pink Lday打扮到銅鑼灣出席活動。正忙於在內地舉行巡迴演唱會的她，廣州站時發住燒完成整個個場，阿Sa笑指今年犯太歲，經常出現一些身體不適，但都還好的，小病是福。最令她開心的是年過90歲的嫲嫲，為支持孫女，不怕舟車勞動去廣州和佛山捧場，並看足三場。

阿Sa蔡卓妍今日以一身Pink Lday打扮到銅鑼灣出席活動。（梁碧玲 攝）

提到好友關智斌（Kenny）在佛山站擔任嘉賓時再次向她求婚，令網民重提她曾說40歲仍未結婚便嫁對方，阿Sa笑說：「『哎呀老公』吖嘛，大家互幫啦！（婚約係咪押後10年？）到時佢肯娶，我肯嫁！愛佢一萬年。」對於好姊妹阿嬌鍾欣潼被指身形反彈，阿Sa就說：「最緊要健康、開心。」

今個星期完成內地巡唱最後一站後，阿Sa就會為與張繼聰合作的新戲開工，對於有傳是明年賀歲片，阿Sa不太清楚，希望趕得切，因為她很喜歡拍喜劇，而且同阿聰之前在劇集、主持合作過，大家幾好默契，很期待。對住阿聰最大挑戰是否忍笑？阿Sa笑言：「要啦，佢平時講嘢，我已經狂笑。（驚唔驚佢爆肚？）我都好專業嘅，我都唔係流架嘛。其實我哋開過一次會，大家都畀咗好多意見落劇本度，阿聰啲諗法都好好，是一個好好嘅對手。」

阿Sa笑指Kenny不滿上次Twins個場香港站時，被臨時拉夫上台做嘉賓，沒有升降台，今次特意安排對方從升降台出場。（梁碧玲攝）

而近日趁著有空檔，阿Sa與容祖兒及曾樂彤等一行12人加一個小朋友來個「Girls Trip」快閃福岡，阿Sa原以為可差電，豈料累過未去之前，成個旅程很忙，大爆容祖兒玩桌上遊戲沒耐性，不投入外，還爆對方笑料，竟然將菜擺在冰格，第二天拿出雪成冰變了一個裝置藝術，最後大家要出去再買，「佢解釋係酒店個雪櫃太細，擺唔曬，所以先放喺冰箱。」

阿Sa與容祖兒及曾樂彤等快閃福岡。（梁碧玲攝）

另外，鄭中基早前突然宣布因發現經理人何慶湘工作及道德操守有問題，而與對方終止合作，引起全城關注；其後鄭中基又自爆患上抑鬱症，誤用酒精逃避現實，個唱後暫別演藝圈，前往美國進行戒酒療程；而當中更提起「過往的婚姻令他不開心」，令阿Sa可謂「躺著中槍」。對此，阿Sa大方回應：「祝佢以後都開心、幸福啦！（會唔會覺得呢段說話唔係佢寫？）冇留意，冇你哋留意得咁仔細。（網民覺得佢重提往事無品？）我已經答咗我嘅答案。」