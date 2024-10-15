「九頭身」港姐走出富豪飯局偷食疑雲　出席CHANEL珠寶展身價再跳

2020年港姐亞軍陳楨怡（Celina）擁有「九頭身」黃金比例，當選後火速被爆疑背圈外正印男友，與「西貢地王之子」周子揚拍拖，被指「一腳踏七船」被封為「女版韋小寶」，形象插水被公司安排到內地「避風頭」；之後又與港姐冠軍林鈺洧陷富豪飯局疑雲。不過陳楨怡早前終獲「解凍」，在劇集《廉政狙擊》和《狀王之王》表現不俗，去年更打入「飛躍進步女藝員」十強。

陳楨怡。

近日陳楨怡突然身價升級，她獲出席CHANEL的高級珠寶展，並在社交網分享珠寶首飾，大騷誘人白滑長腿，似乎已成功洗底！同為代言人的有2021年港姐冠軍宋宛穎，兩人齊齊戴上品牌珠寶宣傳，兩位美女同框，非常養眼。

陳楨怡（左一）是2020年香港小姐亞軍。（資料圖片）

實際上陳楨怡出身富裕，父親是印尼華僑富商，於香港及印尼均有生意，陳楨怡家住跑馬地半山市值半億逾2000呎豪宅，畢業於倫敦大學學院建築系，讀書時已不時分享富貴生活，周遊列國足迹遍佈歐洲。而宋宛穎出身選美世家，媽媽文寶雪（Michelle）是1990年澳門小姐亞軍，堂阿姨文雪婷及婆婆的堂家姐亦曾選美。TVB曾到訪宋宛穎屋企，她家住火炭半山一處低密度豪宅，宋宛穎亦有不少名牌手袋，兩人都非常富貴，與CHANEL形象般配。

陳楨怡同宋宛穎為品牌宣傳。（小紅書）

陳楨怡同宋宛穎為品牌宣傳。（小紅書）

陳楨怡。（小紅書）

宋宛穎。（小紅書）

兩個都有錢女。（小紅書）

兩個都有錢女。（小紅書）

曬腳。（小紅書）