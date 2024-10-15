最上鏡港姐素顏分享護膚心得　豐滿上圍升級成焦點曾迷倒富二代

現年39歲，2009年港姐最上鏡小姐袁嘉敏雖然已多年沒有影視作品推出，淡出幕前演出的她財來自有方，近兩年不時到歐洲旅遊享受人生，並於IG分享她的旅遊靚相。去年9月時她就分享了她身在英國倫敦的照片，還拿着重達50kg的行李，自此她便一直在英國生活，並拍片宣布自己正式移居當地。她移居英國後，亦不時有於IG更新近況，並有繼續經營她的YouTube頻道。

袁嘉敏是2009年香港小姐最上鏡小姐。

袁嘉敏已正式移居英國生活。(ig圖片)

袁嘉敏已正式移居英國生活。(ig圖片)

今日袁嘉敏於IG story貼出兩張自拍照，但就以貼紙遮住了樣子，表示自己不想露臉。相中的她是素顏拍攝，她又分享了用有機玫瑰花油的護膚心得，指自己用了這種油，洗臉時也不用潔面乳。然而網民的焦點卻落在她的豐滿身材之上，她穿的deep V背心把她的上圍幾乎谷到上鎖骨下的位置，相當有壓迫感，感覺她的身材比前升級了。

袁嘉敏分享護膚心得。(IG圖片)

袁嘉敏分享護膚心得。(IG圖片)

袁嘉敏分享護膚心得。(IG圖片)

袁嘉敏於2022年4月1日愚人節當日，突然於IG炮轟鍾培生父子是人渣，表示：「One year with the Cheung, what a nightmare. (在鍾家的一年是一場噩夢)」直指鍾氏父子絕非好人，直斥他們人品很有問題，而且父子會有古怪要求，事件震撼全城。