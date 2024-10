現年53歲的陳豪與43歲老婆陳茵媺於2013年結婚,2014年陳茵媺以全職照顧小朋友及家庭為由宣布暫時淡出娛樂圈,主力做陳豪背後的女人照顧家庭。二人婚後育有三名小朋友,陳茵媺一直過住少奶奶的生活,專心相夫教子,陳豪就努力拍劇賺錢養家,辛勤工作,男主外女主內,一家五口十分幸福。

陳豪陳茵媺一家五口。(陳茵媺ig)

陳茵媺街頭寫真美照。(ig圖片)

昨日(14日)陳茵媺於IG曬出她與老公陳豪的合照,公開放閃曬恩愛。她留言寫道:「Found these photos on my phone from before summer ☀️. Babes, I appreciate you. (在我的手機上找到了夏天之前的這些照片☀️。寶貝,我很欣賞你。 」相中她與老公陳豪在戶外手牽手散步,陳豪穿上白色恤衫與她的白色西裝低調地襯成了情侶裝,盡見二人默契。兩人還扮作要親親的模樣,陳茵媺又小鳥依人地輕倚在陳豪的肩膀,流露一臉幸福甜蜜,閃盲網民。

陳茵媺與老公陳豪放閃。(IG圖片)

