郭晶晶43歲生日夫妻溫馨互動　零負評獲激讚「不一樣的豪門闊太」

昨日（15日）是「跳水皇后」郭晶晶生日，她在生日前夕與老公霍啟剛一起到油麻地社區中心出席活動，霍啟剛在IG曬出兩人於壁畫前影的恩愛合照，羡煞旁人！雖然郭晶晶已退役多年，但依然狀態大勇，每次出場都成為焦點，早前她就為巴黎奧運擔任跳水項目的裁判長，一身造型十分幹練，更獲封為「最美裁判長」！

郭晶晶在巴黎奧運會擔任女子雙人3米板跳水裁判長。（視覺中國）

霍啟剛在IG曬出兩人於壁畫前影的恩愛合照。（IG@fok_kenneth）

大合照。（IG@fok_kenneth）

學劍擊。（IG@fok_kenneth）

郭晶晶與霍啟剛在2012年結婚，婚後誕下三個仔女，兩公婆多年來保持低調節儉，從不追求奢華，身為百億豪門闊太的郭晶晶更獲讚「不一樣的豪門闊太」！霍啟剛同郭晶晶結婚多年亦甜蜜如初，2004年9月雅典奧運國家隊金牌健兒來港參加大匯演，當時郭晶晶亦隨團訪港，兩人曾在接受訪問時透露當年碰面的細節，霍啟剛在歡迎晚宴上兩度找郭晶晶合照，令郭晶晶十分疑惑：「第一次見，佢係攞咗簽名搵我影相，佢影咗兩次，我記得好清楚，跟住我話『你頭先唔係已經影咗一次咩？』跟住佢話『頭先我攞唔到相，呢個我可以自己攞到相』，跟住我就記得好清楚呢個人喇，因為嗰時我去到邊度佢都出現。」

「跳水皇后」郭晶晶。（視覺中國）

霍啟剛曬出20年前與郭晶晶的合照。（微博@霍啟剛）

霍啟剛自爆當年追求郭晶晶全靠死纏爛打。（Getty Images）

模範夫妻！（IG@fok_kenneth）

霍啟剛更笑言：「死跟爛跟、死纏爛打就係咁解，好難埋身㗎，尤其係國家隊封閉式管理，講都十幾年喇，當時仲係國家隊運動員，你都知國家隊管理非常嚴格啦，就算喺北京佢都未必出到嚟，唔好話嚟香港。」之後郭晶晶獲邀出席首屆上海一級方程賽車（F1），霍啟剛亦藉機飛到上海同她見面，終於一步步打動芳心！而嫁入豪門的郭晶晶婚後育有三名子女，一家五口幸福美滿！

成功抱得美人歸！（IG@fok_kenneth）

2012年結婚。（視覺中國）

郭晶晶同霍啟剛育有一子兩女。（微博圖片）