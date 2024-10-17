吳文忻為除「大凶」厄運改名　50歲生日願望：一定係身體健康

98年港姐季軍吳文忻（Nathaliie），年前因為名字「大凶」望改名除厄運，連身份證都改做「忻熹」，但朋友或媒體，大多仍習慣用回她的舊名字。吳文忻帶點無奈：「我都覺得改名係一件好老土嘅事，信唔信，永遠verify（證實）唔到。但有人話你知呢個名好凶喎，可能有生命危險，吳文忻筆劃加埋係『大凶』，好驚㗎嘛，唔傷害到人，咪做埋改咗。（會唔會改返原名）真係有諗過，但又要搞一大輪，依家要搞咗自己健康先。」

福禍相依，塞翁失馬，焉知非福。吳文忻早前自揭乳癌復發已第三期，並擴散到淋巴，由一開始收埋自己爆喊，到現在可以笑著面對群眾，她自言得到大眾給予的力量和支持，發現好與壞其實只是一念之差。

文忻感觸說：「好多識同唔識嘅人，send咁多祝福同支持俾我，我feel到好多嘅愛，好肉麻，但好真實，講真嘅，我都唔係啲咁肉麻嘅人，但深深感受到個力量好大，喺我最.....最down時，身體同心靈都好攰時，有呢啲愛同祝福真係好大支持。報導出街後所有嘢唔同晒，我睇嘅嘢、成個世界都唔同咗，所以覺得係一念之差，要自己行出嚟！」

吳文忻feel到好多嘅愛，好肉麻，但好真實。（麥超億 攝）

吳文忻兩年前發現乳癌，今年初復發，令她要重新檢視自己。（麥超億 攝）

腦海曾浮現「車頭相」景象

2022年1月，文忻初次發現患乳癌，腦海一片空白，當時腦海會呈現「車頭相」。她先後聽取3位醫生意見，其中一個建議切除乳房，便可一勞永逸，但她沒有考慮，而是選擇切除腫瘤，且沒有做化療和電療，入院三天便如常過生活，除了丈夫和一兩位密友，父母和兩個寶貝女都不知道。

直至兩年後乳癌復發，文忻的人生再起波瀾，令她不得不檢視自己問題，發現根源或許來自長期壓抑的情緒，「啲人講女性乳癌，好多時都係講心情、情緒，尤其breast cancer 左邊就更加係關於情緒方面，我都承認係呢方面少照顧自己。」現在文忻選擇赴泰國接受免疫細胞療法，自覺身體開始好轉，她思想正向，還學懂「感恩」有這個病，「我係多謝呢個Cancer，令我反思人生！由現在開始要修正所有嘢。」

吳文忻覺得患根源或許來自長期壓抑的情緒。（IG@nat_ng_nat）

一開始做化療，身體變得好虛弱。（IG@nat_ng_nat）

化療後甩好多頭髮。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻得6歲已認識的小學同學鼓勵，開始跳出封密框框，寫抗癌日記。（IG@nat_ng_nat）

「49+1」生日願望

今日，10月17日是吳文忻的「49+1」生日，談到生日願望，她說：「一定係身體健康，依家唔諗咁長，以前好多擔心，諗到好長遠。痴線，諗咁多做咩，活在當下，及時行樂。」

回望半生，吳文忻帶著不少遺憾，24歲大學畢業由美國返港，原本志願是做歌星，可惜當年新秀停辦，輾轉參加了香港小姐，獲得季軍，卻星運平平，在TVB 3年，只拍過不足5部劇集，最後選擇不再續約。離開後遇上蕭定一獲開出一百萬酬勞做整容代言人，這個決定，回想起，她亦不禁「唉」了一聲。

吳文忻生日快樂！（麥超億 攝）

少女時代的文忻頭髮好短，與彭秀慧（左一）是小學同學。（彭秀慧IG）

吳文忻和彭秀慧是小學同學，樣子青澀稚氣。（彭秀慧IG）

吳文忻是1998年港姐季軍，同屆冠軍向海嵐，還有呂麗君參選。（電視截圖）

吳文忻指細個撞親個鼻，致有鼻節。（麥超億 攝）

逼不得已做整容代言人

「我性格不嬲有少少人哋唔做我去做，人哋做我又做嗰啲，嗰時真係，唉，我冇諗住係咁。」她指小時候「整親個鼻」令鼻樑與鼻頭之間有個節位，原以為只是做磨鼻骨手術，料不到最後要飛往韓國9日，做齊削骨勾鼻、注骨膠原豐唇、臀部及腰部溶脂、由手臂及大腿抽脂注入額頭，還有在下巴、眉頂、下顎及眼角注射botox等多項手術。

問到可曾考慮違約？她一臉無奈說：「有講過話唔去，但當時又簽埋經理人，有講唔做就喺度坐兩年啦。我反觀前半生，好多嘢唔係我自己控制範圍之內，去做工作或其他嘢，嗰啲一路有啲積累成因，心情、情緒，累積，現在嚟緊所plan嘅，希望全部都可以自己control返，做啲有意義，可以感染到人嘅嘢。」

吳文忻亦後悔做整容代言人。（2007年寫真集）

出書剖白心聲

吳文忻在11年嫁給有「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵，誕下10歲陳芊彤和7歲陳施辰的得意囡囡後，淡出幕前相夫教女。但其實她對演藝事業仍有團火，「2014年我上過一個人生課程，導師覺得我好感染到人，唔止喺屋企湊女。聽完我好認同，我屬虎，會形容係沉睡喺自己個洞好耐，無發揮自己本身有嘅嘢，今次係好好機會反思，修正自己令人生過得精彩啲。」她透露正計劃以眾籌形式出書及開影展，部白內心世界，她說：「想出本書講心路歷程，俾人知我患癌都有陰暗面，仲會訪問一啲曾患癌病已康復嘅藝人，好似Love Actually，籌錢俾相關機構。」

吳文忻透露正計劃以眾籌形式出書及開影展，部白內心世界。（麥超億 攝）

吳文忻亦希望鼓勵同路人。（麥超億 攝）

兩個囡囡都咁靚。（IG@nat_ng_nat）

文忻直言老公為人低調，所以甚少提及。（IG@nat_ng_nat）

文忻曾隱瞞兩個女自己患癌。（IG@nat_ng_nat）

由兩個女幫佢剃頭。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻積極面對，並多謝有呢個病，令佢反思人生。（IG@nat_ng_nat）

有信心戰勝癌魔。（IG@nat_ng_nat）

好樂觀。（IG@nat_ng_nat）

場地提供：花廚