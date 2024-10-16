TVB小花歷時3年留返長髮傳戀醫生忽然富貴　曾因剪短髮慘被狠飛

現年29歲的TVB小花江嘉敏（Kaman）前年與拍拖3年的電競公司高層男友Anthony分手，當時她更連環出Post以「舊人」來形容有米男友，暗示對方「出軌」兼嫌棄她的短髮造型。近日江嘉敏終於留返長髮，她在IG曬出靚相，並寫道：「留咗3年啲頭髮長返～💇🏻‍♀️然後⋯⋯我又想剪返短佢🤣🤣🫣🫣👒👒#剪唔剪好呢 #好想去旅行 #去邊度好呢」

江嘉敏（Kaman）前年與拍拖三年的電競公司高層Anthony分手。（IG@kaman_kong）

當時她更連環出Post以「舊人」來形容有米男友。（IG@kaman_kong）

短髮造型被嫌棄。（資料圖片）

邪惡視角！（IG@kaman_kong）

樣貌甜美。（IG@kaman_kong）

身材出眾。（IG@kaman_kong）

江嘉敏曾因拍攝劇集《新四十二章》而剪短頭髮，但男仔頭造型就慘被嫌棄而「被分手」，加上身形發福，衣着品味被網民批評是「時裝車禍」，不過經過努力修身，留返長髮的她女人味返晒嚟！相中所見，身穿入膊連身長裙的江嘉敏，大騷白滑香肩，緊身設計更凸顯出她的豐滿上圍，盡騷天賦本錢！網民紛紛留言激讚：「長髮太索」、「靚到冇朋友」、「長髮正啲呀女神」、「超瘦超靚女」！

江嘉敏曾因拍攝劇集《新四十二章》而剪短頭髮。

但男仔頭造型就慘被嫌棄而「被分手」。（IG@kaman_kong）

短髮造型出事。 （IG@kaman_kong）

被網民批評是「時裝車禍」。（資料圖片）

終於留返長髮！（IG@kaman_kong）

大騷白滑香肩。（IG@kaman_kong）

甜笑。（IG@kaman_kong）

盡騷天賦本錢！（IG@kaman_kong）

好身材！（IG@kaman_kong）

貴氣十足。（IG@kaman_kong）

江嘉敏自去年起頻頻大曬收花相，又大曬多個名牌手袋，當中包括約4萬多港元的Chanel手袋及近7萬的Hermès Roulis 23，還有Dior、Balenciaga、Loewe等等，因而被指「忽然富貴」，有傳她與撻着醫學美容集團創辦人兼家庭醫生陳正寧，但江嘉敏其後就澄清雙方只是朋友。

wow。（IG@kaman_kong）

cool。（IG@kaman_kong）

有花收的Kaman心情大靚，她戴着的耳環亦出自名牌Chanel。（IG@kaman_kong）

孭着價值近7萬的Hermès Roulis 23。（IG@kaman_kong）