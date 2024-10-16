港姐冠軍半躺性感曬白滑美腿意態撩人　顏值再升級唔同樣震撼網民

2023年港姐冠軍，現年22歲的莊子璇 ( Hilary ) 在參選期間一度成為眾矢之的，傳出與其他佳麗不和，被杯葛。當時就有網民更嫌莊子璇樣子不夠漂亮，沒有資格當選港姐冠軍，又指她的鼻子是豬膽鼻。不過當選後的她愈來愈靚，鼻子也逐漸變成間呎鼻，屢被質疑整容。莊子璇曾分享她的大學生活照，卸下濃妝的她，在淡掃娥眉下五官更顯突出，學生look非常清純，獲不少網民大讚她比鏡頭前的港姐形象更吸引。

莊子璇是2023年港姐冠軍。（IG：@hilary_ig）

莊子璇的鼻被批評係鼻膽鼻。(ig圖片)

莊子璇曬出與馮盈盈的畢業合照，(ig圖片)

前日，莊子璇於IG post了幾張她去汗蒸的美照，留言寫道：「唔知汗蒸完會唔會瘦啲呢 #放假好開心 #汗蒸 #個頭巾我包咗好耐」。相中的她穿上汗蒸服短褲套裝，半躺坐在豆袋沙發上，大騷一雙白滑美腿。莊子璇的靚樣亦成為了網民的焦點，五官輪廓更見精緻的她，與當選港姐時對比，顏值又再升級，又唔同了樣，靚出了新高度。不少網民都留言驚嘆她的美貌，大讚她好靚女。

莊子璇性感曬美腿。(ig圖片)

莊子璇性感曬美腿。(ig圖片)

莊子璇性感曬美腿。(ig圖片)

莊子璇上月出席活動時，被問到有網民指她樣貌不斷進化，愈變愈標緻，引起整容疑雲。對此她笑言：「大家有咁嘅反應，咁證明我嘅苦功係有用嘅。因為我呢幾個月日日都要上妝，日日都要對住鏡頭，變咗自己知邊啲角度係會靚啲，同埋會知自己邊度係缺點。（有冇P圖？）哈哈，咁其實個個女仔都會P圖。（被指整容會唔會唔開心？）咁又唔會，可能佢哋覺得愈嚟愈靚，咁我唯有P少啲圖，等大家見多啲真實嘅我囉。」

莊子璇不介意性感示人。(ig圖片)

莊子璇大學畢業了

莊子璇當選港姐冠軍轉眼已一年。（IG：@hilary_ig）