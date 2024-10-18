「御用貴婦」打Golf包到冚64歲皮膚極緊緻　遲婚嫁大8年高級警司

現年64歲的林漪娸1980年參選港姐入行，歷年拍過無數無綫（TVB）電視劇，因出眾氣質專演有錢人，獲封「御用貴婦」。近年林漪娸在處境喜劇《愛·回家之開心速遞》飾演離婚界KOL「Madam Ceci」，爐火純青的演技令她再入屋。林漪娸不時因保養有道廣為討論，日前她與任達華、劉喬方（劉玉翠）、張頴康等圈中好友封去打Golf，竟包到成隻糉般避暑。

林漪娸穿上豹紋上衣加黑色西褲及高跟鞋，手挽著一個名貴的手袋帶著寵物蛇「寶寶」去看獸醫。(節目截圖)

漪娸姐其實有少少驚蛇，但佢話身為演員只要角色需要就會做到。（林漪娸微博圖片）

劉喬方於社交網分享當日打Golf照片，任達華雖然年近70，一樣又Young又有活力，Fit到漏兼皮膚緊緻，果然是一代男神。而林漪娸皮膚同樣白白滑滑，纖瘦身材如少女，穿上時下粉紅色小短裙，完全不似年逾60的長輩。林漪娸戴上防曬帽、面罩及太陽眼鏡，將上身包裹得嚴嚴實實，並撐起傘，只露出大腿，好怕曬親嬌嫩肌膚。

林漪娸1980年參選港姐入行。（TVB圖片）

參演過大大小小電視劇。（網上圖片）

參演過大大小小電視劇。（TVB圖片）

劉喬方大讚任達華及林漪娸活力十足，心態年輕。林漪娸出身大家閨秀，父親做成衣生意，她英國讀完書回流選港姐，未移民加拿大前曾住3000多呎的大埔康樂園。她曾受訪自認因TVB人工不高，工作後仍用爸爸的信用卡。林漪娸老公是比她大8年的前高級警司譚德榮，她38歲才結婚，自認是遲婚支持者。林漪娸最欣賞譚德榮心地好又成熟穩重，兩人一開始已計劃不要小朋友，決定一世過甜蜜二人世界生活。

劉喬方同任達華及林漪娸打Golf。（小紅書）

林漪娸包到冚。（小紅書）

林漪娸包到冚。（小紅書）

淨係露對腳出嚟。（小紅書）

淨係露對腳出嚟。（小紅書）

唔怪得皮膚咁好啦！（小紅書）

唔怪得皮膚咁好啦！（小紅書）