愛回家重要角色驚傳離巢？　曾九個月冇工開靠積蓄過活

在《愛·回家之開心速遞》內飾演重要角色「池子孝」一角的阮政峰，在六月份時因劇情需要，角色被調去哈爾濱，通常這樣發生都是因為藝人要離開劇組，甚至是離巢，當時阮政峰接受訪問時表示聽從公司安排，不知道自己是不是暫離劇組。

阮政峰（飾演池子孝）是重要角色。（葉志明攝）

離開了《愛·回家之開心速遞》一段時間，上個月有人在社交平台問阮政峰：「你係咪已經離開咗txb?好耐無見你在愛x家」，驚傳離巢疑雲！

有網民問阮政峰是否已離巢。（網上截圖）

到底阮政峰是否真的離開了TVB？答案當然不是，他在昨晚的《愛·回家之開心速遞》其實有出現，不過可能最近角色故事線未安排到，所以感覺比較少戲份。至於這段消失的期間，據知他是進入正劇組拍攝《武林》，由於他是《功夫新星》出道，參演這部戲合情合理。對於網民的留言，阮政峰亦有回應：「x = v x = 回 😂有咩唔講得😂」，不過就未有正面回應是否離巢。

阮政峰有回應網民。（網上截圖）

政峰除咗鍾意演戲，仲好熱愛攝影同魔術。(黃國立攝)

阮政峰於2011年第25期無綫電視藝員訓練班畢業後正式入行，最初加入兒童組主持《放學ICU》，他曾在訪問中表示經歷過事業低潮期，試過足足9個月無工開。他說：「大約係5年前嘅事，嗰段日子好難捱，雖然算係一個過渡期，由兒童組轉去劇組，但9個月真係好耐，當然會唔開心。因為之前明明仲有好多工作，變咗無工開，覺得好失落，靠底酬同埋儲落的積蓄過活。咁我都有去學嘢增值自己，去學唱歌、修讀演藝課程、練武術同魔術。」

佢試過有成9個月無工開。