Jeffrey與林家謙練乒乓波自覺夠西 學棍波車牌型到自己都頂唔順

Jeffrey（魏浚笙）今日現身銅鑼灣出席手錶品牌活動，他接受訪問時透露近日為年底開拍嘅新戲積極操肌，雖然十分欣賞Tyson嘅完美體態，但Jeffrey 就話自己弗就可以，問到目標係多少，他說：「唔係尺，係視覺上，有時我做做下gym忍唔住要影相，個size係有啲款，澎湃㗎所以少少沾沾。」

見到白只、張繼聰喺日本騎電單車，Jeffrey話一開始零興趣，但睇完啲相後，都話想學電單車牌。（陳順禎攝）

另外提到早前搵林家謙練乒乓波，被對方投訴「落西」，他解釋是因應對手而「西」，又指自己「西啲」，所以不時令對方「食西」。對於自己未被安排參加903籃球賽，Jeffrey 坦言可惜，原因自己十分有款。「無論插花、後手、做啲大風車全部都好純熟，好可惜，無人邀請我。可能撞期，同喺乒乓波上已發揮我精湛球技，所以籃球交畀其他朋友仔。」

Jeffrey去年考車牌因筆試不合格而遭恥笑，而喺今年初路試1次合格嘅佢，原來最近學棍波車。「好玩，推波棍時好型，學嚟都係多個技能，最緊要享受當下感覺，同令自己不斷進步。（你享受玩支棍多啲？）係，其實可能唔使考，打機就得。」

《膠戰S4》仍在度期當中，Jeffrey 話想去美國拍。（陳順禎攝）

林明禎最近加入樂壇，問到會唔會有機會合作，Jeffrey 即笑稱：「我今日on cloud nine，音樂上合作完全歡迎，好似嗰時都有講過，但隨緣啦。（會唔會覺得MV 性感？）佢歌名都好吸引啦，做人就係要on cloud nine。」